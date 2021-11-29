Челябинский офицер украл два армейских грузовика

Два «Урала» вывели за пределы военной части, чтобы продать (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский гарнизонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. рублей офицера, похитившего из своей части с целью перепродажи два грузовика высокой проходимости «Урал-4320». Его гражданский сообщник также получил условный срок, сообщили URA.RU в суде.

«Начальник автомобильной и электрогазовой службы полка в звании капитана разработал план хищения принадлежащих Минобороны автомобилей при пособничестве одного из подчиненных и гражданского лица. Он изготовил поддельные документы с завышенными сведениями о пробеге и получил наряд на передачу их в капремонт, что позволило вывести машины за пределы части. Затем офицер подделал документы о списании грузовиков, якобы выработавших свой ресурс, их разборке на территории части и сдаче в металлолом», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Суд признал офицера виновным в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), назначив ему по совокупности наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Его гражданский подельник, в задачу которого входило принять автомобили на хранение и впоследствии их продать, приговорен, согласно ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), к одному году лишения свободы условно.