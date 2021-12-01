Опубликовано видео расстрела мигрантов украинскими пограничниками

Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь по беженцам. Соответствующее видео в соцсети Facebook опубликовал Василий Румак, который предположительно является военнослужащим украинской армии.
«Знакомый прислал видео со стрельбой. Говорит, что из 61 бригады. Расстреляли какую-то группу [беженцев]. Наши или нет, сказать сложно. Да и в кого стреляют, тоже есть вопросы, хотя уверенно можно говорить, что те, в которых стреляют, без боевого опыта», — написал он под самим видео, которое мы не можем добавить по этическим соображениям.
На самих кадрах записи видно, как люди с оружием, вероятно, стреляют в некие движущиеся силуэты. После этого первые якобы перетаскивают последних в другое место.
Ранее сообщалось о том, что мигранты пыталась прорваться через границу на Украину. В свою очередь, Евросоюз и НАТО планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве на фоне миграционного кризиса в Восточной Европе.
Подписывайтесь на URA.RU в