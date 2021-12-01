Опубликовано видео расстрела мигрантов украинскими пограничниками

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, бронежилет, автомат, разгрузка, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, задержание, кто, контр-террористическая операция
Видео опубликовал украинец Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь по беженцам. Соответствующее видео в соцсети Facebook опубликовал Василий Румак, который предположительно является военнослужащим украинской армии.

«Знакомый прислал видео со стрельбой. Говорит, что из 61 бригады. Расстреляли какую-то группу [беженцев]. Наши или нет, сказать сложно. Да и в кого стреляют, тоже есть вопросы, хотя уверенно можно говорить, что те, в которых стреляют, без боевого опыта», — написал он под самим видео, которое мы не можем добавить по этическим соображениям.

На самих кадрах записи видно, как люди с оружием, вероятно, стреляют в некие движущиеся силуэты. После этого первые якобы перетаскивают последних в другое место.

Ранее сообщалось о том, что мигранты пыталась прорваться через границу на Украину. В свою очередь, Евросоюз и НАТО планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве на фоне миграционного кризиса в Восточной Европе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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