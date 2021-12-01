Расширен список курганцев на обязательную вакцинацию от COVID. Документ

02 декабря 2021 в 16:05 Размер текста - 17 +

Для курганских студентов и пенсионеров ввели обязательную вакцинацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Обязательная вакцинация от COVID введена в Курганской области для совершеннолетних студентов и граждан старше 60 лет. Постановление главного государственного санитарного врача региона Григория Хохлова опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «Внести изменения в постановление <…> „О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции отдельным категориям (группам) граждан в Курганской области“. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания: „Лицам в возрасте от 60 лети старше, а также лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет на территории Курганской области“», — говорится в документе. В пункт 1 постановления главного санитарного врача, в которое вносятся изменения, устанавливает категории жителей Курганской области, подлежащих обязательной вакцинации. В него входят работники 31 сферы деятельности (подпункт 1.1), а также чиновники и депутаты (подпункт 1.2). Согласно новому документу, директор регионального департамента образования Андрей Кочеров должен организовать проведение профилактических прививок от COVID для студентов первым компонентом в срок до 30 декабря, вторым компонентом — до 31 января 2022 года. Рекомендуемый охват вакцинацией — не менее 80% обучающихся. Обязательная вакцинация от COVID для отдельных категорий жителей Курганской области введена 12 октября. Фото: 45.rospotrebnadzor.ru Фото: 45.rospotrebnadzor.ru Фото: 45.rospotrebnadzor.ru Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Обязательная вакцинация от COVID введена в Курганской области для совершеннолетних студентов и граждан старше 60 лет. Постановление главного государственного санитарного врача региона Григория Хохлова опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «Внести изменения в постановление <…> „О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции отдельным категориям (группам) граждан в Курганской области“. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания: „Лицам в возрасте от 60 лети старше, а также лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет на территории Курганской области“», — говорится в документе. В пункт 1 постановления главного санитарного врача, в которое вносятся изменения, устанавливает категории жителей Курганской области, подлежащих обязательной вакцинации. В него входят работники 31 сферы деятельности (подпункт 1.1), а также чиновники и депутаты (подпункт 1.2). Согласно новому документу, директор регионального департамента образования Андрей Кочеров должен организовать проведение профилактических прививок от COVID для студентов первым компонентом в срок до 30 декабря, вторым компонентом — до 31 января 2022 года. Рекомендуемый охват вакцинацией — не менее 80% обучающихся. Обязательная вакцинация от COVID для отдельных категорий жителей Курганской области введена 12 октября.