Юрист предупредил о важных изменениях для пенсионеров. Список

03 декабря 2021 в 05:41 Размер текста - 17 +

Юрист рассказала об изменениях для пенсионеров с 1 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионеров в России с 1 января 2022 года ждут важные изменения. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Так, упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. По закону, если специалисты не смогли трудоустроить безработного, он может выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, передает Life. Выплаты начнут делать автоматически.

Выплаты начнут делать автоматически. С 1 января автоматически будет назначаться страховая пенсия по старости. Для этого потребуется лишь подать заявление через портал госуслуг.

Россияне смогут получить пенсию раньше текущего месяца. Такое нововведение будет доступно пенсионерам, проживающим на территории, где введен режим ЧС.

Пенсионеров освободят от удержаний по судебным листам из пенсий. Это коснется тех пожилых людей, которые официально признаны банкротами.

Территориальный орган ПФР по запросу нотариуса сможет выдать справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Однако для этого потребуется заявление.

В беззаявительном порядке будет устанавливаться социальная доплата. А страховая пенсия по инвалидности будет автоматически назначаться с того дня, когда человека признали инвалидом.

Изменения также коснуться пенсионеров, которые проживают в сельской местности и отработали там не менее 30 лет. Они получат надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, даже если переедут в город.

Малообеспеченные неработающие пенсионеры смогут получить социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, установленного в регионе. В большинстве регионов с 1 января прожиточный минимум увеличивается. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум в России на тысячу рублей. По словам главы государства, заложенная в бюджет индексация в 2,5% недостаточна. Путин считает, что ее нужно увеличить на 8,6% — до 12 654 рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что эта мера затронет 16 миллионов граждан в России. По ее словам, от прожиточного минимума зависят федеральные и региональные доплаты к пенсии и социальные пособия на детей, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионеров в России с 1 января 2022 года ждут важные изменения. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум в России на тысячу рублей. По словам главы государства, заложенная в бюджет индексация в 2,5% недостаточна. Путин считает, что ее нужно увеличить на 8,6% — до 12 654 рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что эта мера затронет 16 миллионов граждан в России. По ее словам, от прожиточного минимума зависят федеральные и региональные доплаты к пенсии и социальные пособия на детей, передает «Национальная служба новостей».