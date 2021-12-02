02 декабря 2021
01 декабря 2021

Лучшие российские студенты получат по 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, коронавирус, ковид, первокурсники
Регистрация на олимпиаду «Я — профессионал» продлится до 7 декабря Фото:

Сильнейшие участники олимпиады среди российских студентов «Я — профессионал» получат денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета, который традиционно является соорганизатором мероприятия.

«Дипломанты олимпиады могут претендовать на преимущества при поступлении в ведущие вузы страны на программы магистратуры, аспирантуры и ординатуры, получить возможность пройти стажировку в крупной профильной компании», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что принять участие в новом сезоне олимпиады «Я — профессионал» могут студенты российских вузов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Можно попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 72 направлений девяти групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, науки и технологии.

Задания для студентов разрабатывали представители ведущих российских компаний и академических партнеров, среди которых — Русское географическое общество, Институт лингвистических исследований РАН, Институт русской литературы РАН, EF Education First, Storytel, ГК «Просвещение», юридическая компания Versus Legal и Нотариальная палата Санкт-Петербурга. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря.

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия ТюмГУ традиционно организует олимпиаду по нефтегазовому делу. Кроме того, в этом году университет выступает соорганизатором по направлениям «Филология», «Юриспруденция», «География» и «Лингвистика», проводимым Санкт-Петербургским государственным университетом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сильнейшие участники олимпиады среди российских студентов «Я — профессионал» получат денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета, который традиционно является соорганизатором мероприятия. «Дипломанты олимпиады могут претендовать на преимущества при поступлении в ведущие вузы страны на программы магистратуры, аспирантуры и ординатуры, получить возможность пройти стажировку в крупной профильной компании», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что принять участие в новом сезоне олимпиады «Я — профессионал» могут студенты российских вузов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Можно попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 72 направлений девяти групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, науки и технологии. Задания для студентов разрабатывали представители ведущих российских компаний и академических партнеров, среди которых — Русское географическое общество, Институт лингвистических исследований РАН, Институт русской литературы РАН, EF Education First, Storytel, ГК «Просвещение», юридическая компания Versus Legal и Нотариальная палата Санкт-Петербурга. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия ТюмГУ традиционно организует олимпиаду по нефтегазовому делу. Кроме того, в этом году университет выступает соорганизатором по направлениям «Филология», «Юриспруденция», «География» и «Лингвистика», проводимым Санкт-Петербургским государственным университетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...