Лучшие российские студенты получат по 300 тысяч рублей

03 декабря 2021 в 17:00 Размер текста - 17 +

Регистрация на олимпиаду «Я — профессионал» продлится до 7 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сильнейшие участники олимпиады среди российских студентов «Я — профессионал» получат денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета, который традиционно является соорганизатором мероприятия. «Дипломанты олимпиады могут претендовать на преимущества при поступлении в ведущие вузы страны на программы магистратуры, аспирантуры и ординатуры, получить возможность пройти стажировку в крупной профильной компании», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что принять участие в новом сезоне олимпиады «Я — профессионал» могут студенты российских вузов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Можно попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 72 направлений девяти групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, науки и технологии. Задания для студентов разрабатывали представители ведущих российских компаний и академических партнеров, среди которых — Русское географическое общество, Институт лингвистических исследований РАН, Институт русской литературы РАН, EF Education First, Storytel, ГК «Просвещение», юридическая компания Versus Legal и Нотариальная палата Санкт-Петербурга. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия ТюмГУ традиционно организует олимпиаду по нефтегазовому делу. Кроме того, в этом году университет выступает соорганизатором по направлениям «Филология», «Юриспруденция», «География» и «Лингвистика», проводимым Санкт-Петербургским государственным университетом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сильнейшие участники олимпиады среди российских студентов «Я — профессионал» получат денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета, который традиционно является соорганизатором мероприятия. «Дипломанты олимпиады могут претендовать на преимущества при поступлении в ведущие вузы страны на программы магистратуры, аспирантуры и ординатуры, получить возможность пройти стажировку в крупной профильной компании», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что принять участие в новом сезоне олимпиады «Я — профессионал» могут студенты российских вузов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Можно попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 72 направлений девяти групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, науки и технологии. Задания для студентов разрабатывали представители ведущих российских компаний и академических партнеров, среди которых — Русское географическое общество, Институт лингвистических исследований РАН, Институт русской литературы РАН, EF Education First, Storytel, ГК «Просвещение», юридическая компания Versus Legal и Нотариальная палата Санкт-Петербурга. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия ТюмГУ традиционно организует олимпиаду по нефтегазовому делу. Кроме того, в этом году университет выступает соорганизатором по направлениям «Филология», «Юриспруденция», «География» и «Лингвистика», проводимым Санкт-Петербургским государственным университетом.