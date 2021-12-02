В Нижневартовске выбрали главу города

03 декабря 2021 в 16:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кощенко (за трибуной) избран главой Нижневартовска на пять лет Фото: Катерина Абдулова новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске Главой Нижневартовска стал вице-мэр по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании, передает корреспондент URA.RU. В начале заседания думы взял слово один из претендентов на должность главы Нижневартовска — Сергей Землянкин. Он объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов мэра. Затем перед народными избранниками выступили еще два кандидата — Дмитрий Кощенко и Виктор Ситников. Каждый из них представил программу развития Нижневартовска. После чего, депутаты приступили к выборам мэра. За кандидатуру Кощенко проголосовали все 24 депутата, присутствующие на заседании. Затем председатель городской думы Алексей Сатинов поздравил с избранием нового мэра. «Это не привилегия, а оказанный вам кредит доверия. Желаем вам на этом пути новых достижений, а также управленческой мудрости», — прокомментировал Сатинов. Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко считался фаворитом предвыборной гонки после аудиенции у губернатора Югры Натальи Комаровой. Он исполнял обязанности мэра с мая, когда прежний главы Нижневартовска Василий Тихонов ушел в отставку. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главой Нижневартовска стал вице-мэр по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании, передает корреспондент URA.RU. В начале заседания думы взял слово один из претендентов на должность главы Нижневартовска — Сергей Землянкин. Он объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов мэра. Затем перед народными избранниками выступили еще два кандидата — Дмитрий Кощенко и Виктор Ситников. Каждый из них представил программу развития Нижневартовска. После чего, депутаты приступили к выборам мэра. За кандидатуру Кощенко проголосовали все 24 депутата, присутствующие на заседании. Затем председатель городской думы Алексей Сатинов поздравил с избранием нового мэра. «Это не привилегия, а оказанный вам кредит доверия. Желаем вам на этом пути новых достижений, а также управленческой мудрости», — прокомментировал Сатинов. Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко считался фаворитом предвыборной гонки после аудиенции у губернатора Югры Натальи Комаровой. Он исполнял обязанности мэра с мая, когда прежний главы Нижневартовска Василий Тихонов ушел в отставку.