В Нижневартовске выбрали главу города

Главой Нижневартовска стал вице-мэр по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании, передает корреспондент URA.RU.
В начале заседания думы взял слово один из претендентов на должность главы Нижневартовска — Сергей Землянкин. Он объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов мэра. Затем перед народными избранниками выступили еще два кандидата — Дмитрий Кощенко и Виктор Ситников. Каждый из них представил программу развития Нижневартовска.
После чего, депутаты приступили к выборам мэра. За кандидатуру Кощенко проголосовали все 24 депутата, присутствующие на заседании. Затем председатель городской думы Алексей Сатинов поздравил с избранием нового мэра. «Это не привилегия, а оказанный вам кредит доверия. Желаем вам на этом пути новых достижений, а также управленческой мудрости», — прокомментировал Сатинов.
Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко считался фаворитом предвыборной гонки после аудиенции у губернатора Югры Натальи Комаровой. Он исполнял обязанности мэра с мая, когда прежний главы Нижневартовска Василий Тихонов ушел в отставку.
Главой Нижневартовска стал вице-мэр по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании, передает корреспондент URA.RU. В начале заседания думы взял слово один из претендентов на должность главы Нижневартовска — Сергей Землянкин. Он объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов мэра. Затем перед народными избранниками выступили еще два кандидата — Дмитрий Кощенко и Виктор Ситников. Каждый из них представил программу развития Нижневартовска. После чего, депутаты приступили к выборам мэра. За кандидатуру Кощенко проголосовали все 24 депутата, присутствующие на заседании. Затем председатель городской думы Алексей Сатинов поздравил с избранием нового мэра. «Это не привилегия, а оказанный вам кредит доверия. Желаем вам на этом пути новых достижений, а также управленческой мудрости», — прокомментировал Сатинов. Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко считался фаворитом предвыборной гонки после аудиенции у губернатора Югры Натальи Комаровой. Он исполнял обязанности мэра с мая, когда прежний главы Нижневартовска Василий Тихонов ушел в отставку.