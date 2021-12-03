Пермский край накажут за низкий результат ЕР на выборах

Пермские единороссы лишатся одного из мест в генсовете партии за низкие результаты на выборах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Реготделение партии «Единая Россия» лишится одного места в генеральном совете партии. Планируется, что на съезде единороссов, который пройдет 4 декабря, представлять регион в генсовете будут не три человека, как сейчас, а два.

«С 2017 года Пермский край впервые получил три места в генсовете. В рамках планового обновления менялись фамилии, мест было три. Но из-за низкого результата партии на выборах 2021 года (33,6%) одно место мы потеряли», — рассказывает источник URA.RU.

Сейчас в генсовете от края и так два человека: сенатор Андрей Климов и замруководителя региональной общественной приемной председателя партии Елена Савельева. «По правилам обязательно входит представитель первичного отделения, поэтому был еще третий. Но он, говорят, умер в этом году, поэтому место пустовало», — говорит собеседник.

В рамках ротации генсовета предполагается, что Андрей Климов свое место сохранит, а Елену Савельеву сменит Наталья Ушакова как обязательный представитель «первички». Получить комментарий в реготделении партии не удалось, они не ответили на звонки.

По данным из открытых источников, Наталья Ушакова — учитель начальных классов школы №131. Она участвовала в предварительном голосовании ЕР по группе «Орджоникидзевская №8»