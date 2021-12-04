Политолог рассказал об иностранном преемнике Владимира Путина

05 декабря 2021 в 07:37 Размер текста - 17 +

Станислав Белковский считает, что поправки в Конституцию были нужны для стабилизации ситуации Фото: Антон Белицкий © URA.RU Новым преемником президента РФ Владимира Путина может стать талантливый австрийский политик. Об этом рассказал политолог, политтехнолог Станислав Белковский. «Неожиданно на горизонте нарисовался новый преемник. Очень многие силы, как наши, так и за рубежом, склоняются к тому, что Путина надо обязательно оставить, иначе случится погром с гевалтом (насилием, — прим. ред.). В этой ситуации выясняется, что преемником Владимира Путина может быть настоящий немец — ну точнее австриец, но все это — одна сатана в самом хорошем смысле. Это Себастьян Куртс, экс-канцлер Австрии. Недавно стало известно, что он уходит из политики из-за рождения ребенка, но это детский во всех смыслах повод. Вероятно, у него будет какая-то новая карьера, возможно, в России. Опять же, немецкий управленец в РФ — это то, что надо, и почему бы Путину не передать ему власть. К 2030 году, когда Путин будет уходить из власти, Куртсу будет всего 44», — подлился политтехнолог соображениями на радио «Эхо Москвы», запись программы есть на официальном youtube-канале. Белковский также добавил, что без поправок в Конституцию, которые были приняты в 2020 году, уже сейчас бы вовсю шла ожесточенная борьба между преемниками. Так что, по мнению политолога, это скорее добро, нежели зло. «Путин говорил: „фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок“. Фокус. То есть он признает, что обнуление было манипуляцией, которая самому ему, может быть, и не нравится, но ради стабильности это было необходимо. Потому что если бы обнуления не случилось, борьба преемников была бы уже слишком ожесточенной, и серьезно расшатала бы как политическую, так и экономическую системы страны», — резюмировал специалист. Ранее Белковский предположил, что Путин может сменить сферу деятельности после ухода с должности главы государства — например, заняться искусством. Российский лидер может возглавить Государственный Эрмитаж, которым в настоящее время руководит историк-востоковед Михаил Пиотровский. Эксперт считает, что сам Пиотровский вполне может стать преемником Путина, передают Дни.ру. Сам же глава государства пока не решил, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году, уточняют Vse42.ru. На «Прямой линии» он также заявил, что после отставки не планирует работать, а уйдет на пенсию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новым преемником президента РФ Владимира Путина может стать талантливый австрийский политик. Об этом рассказал политолог, политтехнолог Станислав Белковский. «Неожиданно на горизонте нарисовался новый преемник. Очень многие силы, как наши, так и за рубежом, склоняются к тому, что Путина надо обязательно оставить, иначе случится погром с гевалтом (насилием, — прим. ред.). В этой ситуации выясняется, что преемником Владимира Путина может быть настоящий немец — ну точнее австриец, но все это — одна сатана в самом хорошем смысле. Это Себастьян Куртс, экс-канцлер Австрии. Недавно стало известно, что он уходит из политики из-за рождения ребенка, но это детский во всех смыслах повод. Вероятно, у него будет какая-то новая карьера, возможно, в России. Опять же, немецкий управленец в РФ — это то, что надо, и почему бы Путину не передать ему власть. К 2030 году, когда Путин будет уходить из власти, Куртсу будет всего 44», — подлился политтехнолог соображениями на радио «Эхо Москвы», запись программы есть на официальном youtube-канале. Белковский также добавил, что без поправок в Конституцию, которые были приняты в 2020 году, уже сейчас бы вовсю шла ожесточенная борьба между преемниками. Так что, по мнению политолога, это скорее добро, нежели зло. «Путин говорил: „фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок“. Фокус. То есть он признает, что обнуление было манипуляцией, которая самому ему, может быть, и не нравится, но ради стабильности это было необходимо. Потому что если бы обнуления не случилось, борьба преемников была бы уже слишком ожесточенной, и серьезно расшатала бы как политическую, так и экономическую системы страны», — резюмировал специалист. Ранее Белковский предположил, что Путин может сменить сферу деятельности после ухода с должности главы государства — например, заняться искусством. Российский лидер может возглавить Государственный Эрмитаж, которым в настоящее время руководит историк-востоковед Михаил Пиотровский. Эксперт считает, что сам Пиотровский вполне может стать преемником Путина, передают Дни.ру. Сам же глава государства пока не решил, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году, уточняют Vse42.ru. На «Прямой линии» он также заявил, что после отставки не планирует работать, а уйдет на пенсию.