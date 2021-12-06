Пользователь ТикТок vozisova опубликовал видео с митинга КПРФ по поводу введения QR-кодов и призвал людей выходить на улицы. Комментаторы в соцсетях вспомнили революцию 1917 года и побоялись повторения ситуации.
В Госдуме обсудят повсеместное использование QR-кодов. Предлагается использовать их в транспорте и других общественных местах. В КПРФ решили бороться с повсеместным введением QR-кодов. Председатель партии Геннадий Зюганов рассказал о подготовке иска в Конституционный суд. Он считает, что законопроекты нарушают Конституцию. Митинги против QR-кодов прошли в Тюмени и Екатеринбурге.
Пользователи соцсетей не понимают, зачем выходить на протесты
Пользователь ТикТок vozisova опубликовал видео с митинга КПРФ по поводу введения QR-кодов и призвал людей выходить на улицы. Комментаторы в соцсетях вспомнили революцию 1917 года и побоялись повторения ситуации. В Госдуме обсудят повсеместное использование QR-кодов. Предлагается использовать их в транспорте и других общественных местах. В КПРФ решили бороться с повсеместным введением QR-кодов. Председатель партии Геннадий Зюганов рассказал о подготовке иска в Конституционный суд. Он считает, что законопроекты нарушают Конституцию. Митинги против QR-кодов прошли в Тюмени и Екатеринбурге.