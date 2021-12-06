В соцсетях не видят смысла в протестах против QR-кодов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пользователь ТикТок vozisova опубликовал видео с митинга КПРФ по поводу введения QR-кодов и призвал людей выходить на улицы. Комментаторы в соцсетях вспомнили революцию 1917 года и побоялись повторения ситуации.

В Госдуме обсудят повсеместное использование QR-кодов. Предлагается использовать их в транспорте и других общественных местах. В КПРФ решили бороться с повсеместным введением QR-кодов. Председатель партии Геннадий Зюганов рассказал о подготовке иска в Конституционный суд. Он считает, что законопроекты нарушают Конституцию. Митинги против QR-кодов прошли в Тюмени и Екатеринбурге.

Пользователи соцсетей не понимают, зачем выходить на протесты Скриншот ТикТок

Автор ролика призвал бороться с беззаконием Скриншот ТикТок

Другие считают, что коммунизму пока нет места Скриншот ТикТок