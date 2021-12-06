В соцсетях испугались революции из-за QR-кодов. «Обратно в СССР хочется»

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Митинг коммунистов КПРФ на Пушкинской площади. Москва, памятник пушкину, пушкинская площадь, митинг, протест, москва
В соцсетях не видят смысла в протестах против QR-кодов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Пользователь ТикТок vozisova опубликовал видео с митинга КПРФ по поводу введения QR-кодов и призвал людей выходить на улицы. Комментаторы в соцсетях вспомнили революцию 1917 года и побоялись повторения ситуации.

В Госдуме обсудят повсеместное использование QR-кодов. Предлагается использовать их в транспорте и других общественных местах. В КПРФ решили бороться с повсеместным введением QR-кодов. Председатель партии Геннадий Зюганов рассказал о подготовке иска в Конституционный суд. Он считает, что законопроекты нарушают Конституцию. Митинги против QR-кодов прошли в Тюмени и Екатеринбурге.

Пользователи соцсетей не понимают, зачем выходить на протесты
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Пользователь ТикТок vozisova опубликовал видео с митинга КПРФ по поводу введения QR-кодов и призвал людей выходить на улицы. Комментаторы в соцсетях вспомнили революцию 1917 года и побоялись повторения ситуации. В Госдуме обсудят повсеместное использование QR-кодов. Предлагается использовать их в транспорте и других общественных местах. В КПРФ решили бороться с повсеместным введением QR-кодов. Председатель партии Геннадий Зюганов рассказал о подготовке иска в Конституционный суд. Он считает, что законопроекты нарушают Конституцию. Митинги против QR-кодов прошли в Тюмени и Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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