06 декабря 2021

Экс-спичрайтер Кремля предложил людям выбрать преемника Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Необходимо регулярно проводить социологические опросы граждан, считает Аббас Галлямов Фото:

Граждане России могут самостоятельно выбрать будущего президента РФ с помощью регулярных социологических опросов. Об этом заявил экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов.

«Вообще, гражданское общество может не так уж мало. Оно может, например, [президенту России Владимиру] Путину преемника выбрать. Для этого нужно организовать краудфандинг и заказать солидным социологам соответствующий опрос. Начать можно прямо сейчас, не дожидаясь 2024 года. Потом нужно будет каждые полгода по-новой людей опрашивать — динамику фиксировать», — написал Галлямов в своем telegram-канале.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что преемником Путина может стать только опытный человек, хорошо знающий всю «политическую кухню» России. Сам Путин заявил, что разговоры о его преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, пишет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане России могут самостоятельно выбрать будущего президента РФ с помощью регулярных социологических опросов. Об этом заявил экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов. «Вообще, гражданское общество может не так уж мало. Оно может, например, [президенту России Владимиру] Путину преемника выбрать. Для этого нужно организовать краудфандинг и заказать солидным социологам соответствующий опрос. Начать можно прямо сейчас, не дожидаясь 2024 года. Потом нужно будет каждые полгода по-новой людей опрашивать — динамику фиксировать», — написал Галлямов в своем telegram-канале. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что преемником Путина может стать только опытный человек, хорошо знающий всю «политическую кухню» России. Сам Путин заявил, что разговоры о его преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...