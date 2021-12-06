Экс-спичрайтер Кремля предложил людям выбрать преемника Путина

Граждане России могут самостоятельно выбрать будущего президента РФ с помощью регулярных социологических опросов. Об этом заявил экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов.
«Вообще, гражданское общество может не так уж мало. Оно может, например, [президенту России Владимиру] Путину преемника выбрать. Для этого нужно организовать краудфандинг и заказать солидным социологам соответствующий опрос. Начать можно прямо сейчас, не дожидаясь 2024 года. Потом нужно будет каждые полгода по-новой людей опрашивать — динамику фиксировать», — написал Галлямов в своем telegram-канале.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что преемником Путина может стать только опытный человек, хорошо знающий всю «политическую кухню» России. Сам Путин заявил, что разговоры о его преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, пишет телеканал 360.
Граждане России могут самостоятельно выбрать будущего президента РФ с помощью регулярных социологических опросов. Об этом заявил экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов. «Вообще, гражданское общество может не так уж мало. Оно может, например, [президенту России Владимиру] Путину преемника выбрать. Для этого нужно организовать краудфандинг и заказать солидным социологам соответствующий опрос. Начать можно прямо сейчас, не дожидаясь 2024 года. Потом нужно будет каждые полгода по-новой людей опрашивать — динамику фиксировать», — написал Галлямов в своем telegram-канале. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что преемником Путина может стать только опытный человек, хорошо знающий всю «политическую кухню» России. Сам Путин заявил, что разговоры о его преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, пишет телеканал 360.