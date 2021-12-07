В Екатеринбурге больного COVID продавца не пускали на больничный

Сотрудница магазина ушла на больничный только после того как у нее поднялась температура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больную ковидом сотрудницу одного из магазинов «Ермолино» в Екатеринбурге Татьяну Ганееву руководство заставляло выходить на рабочие смены. Сейчас женщина ждет судебного заседания.

«Когда я заболела коронавирусом, я просила отпустить меня с работы, но мне было отказано. Меня заставили работать с подтвержденным ковидом», — цитирует Татьяну E1.RU.

По ее словам, руководитель обязывала сотрудницу выходить на работу вопреки указаниям врача, который отправил сотрудницу на самоизоляцию. Отправиться на больничный сотруднице разрешили только, когда поднялась температура. После больничного работодатель обещал связаться с Татьяной, но так и не сделал этого. Женщина почувствовала недомогание и снова ушла на больничный. Тогда Татьяне сообщили, что она прогуляла работу (несмотря на официальный больничный). Женщина подала в суд, ближайшее заседание пройдет 17 декабря.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Ермолино». На момент публикации ответа не поступило. Ранее сообщалось, что непривитых сотрудников в «Кировском» отстранили от работы. После чего большинство из них прошли вакцинацию.