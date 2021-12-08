В ЦИК отчитались о потраченных миллиардах на выборы-2021

Организация выборов в Госдуму обошлась бюджету в 18,66 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На организацию выборов в Государственную думу РФ в 2021 году было потрачено 18,66 млрд рублей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат составили 18 млрд 661 млн 456 тысяч рублей. На подготовку и проведение выборов в Госдуму из федерального бюджета было выделено 21,4 млрд рублей», — передает ТАСС постановление ЦИК.

Отмечается, что большая часть средств была потрачена на избирательные комиссии субъектов РФ — 18,4 млрд рублей. При этом сам ЦИК потратил на исполнение своих полномочий 72,8 млн рублей.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. По результатам обработки 100% протоколов конституционное большинство получила партия «Единая Россия» — 49,82% голосов. В парламент также прошли КПРФ — 18,93%, «Справедливая Россия — За правду» —7, 46%, и «Новые люди» — 5,32%.