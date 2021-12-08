В ЦИК отчитались о потраченных миллиардах на выборы-2021

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, пять тысяч, евро, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, рубли, взятка, купюры, валюта, откат, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Организация выборов в Госдуму обошлась бюджету в 18,66 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На организацию выборов в Государственную думу РФ в 2021 году было потрачено 18,66 млрд рублей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат составили 18 млрд 661 млн 456 тысяч рублей. На подготовку и проведение выборов в Госдуму из федерального бюджета было выделено 21,4 млрд рублей», — передает ТАСС постановление ЦИК.

Отмечается, что большая часть средств была потрачена на избирательные комиссии субъектов РФ — 18,4 млрд рублей. При этом сам ЦИК потратил на исполнение своих полномочий 72,8 млн рублей.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. По результатам обработки 100% протоколов конституционное большинство получила партия «Единая Россия» — 49,82% голосов. В парламент также прошли КПРФ — 18,93%, «Справедливая Россия — За правду» —7, 46%, и «Новые люди» — 5,32%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На организацию выборов в Государственную думу РФ в 2021 году было потрачено 18,66 млрд рублей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). «Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат составили 18 млрд 661 млн 456 тысяч рублей. На подготовку и проведение выборов в Госдуму из федерального бюджета было выделено 21,4 млрд рублей», — передает ТАСС постановление ЦИК. Отмечается, что большая часть средств была потрачена на избирательные комиссии субъектов РФ — 18,4 млрд рублей. При этом сам ЦИК потратил на исполнение своих полномочий 72,8 млн рублей. Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. По результатам обработки 100% протоколов конституционное большинство получила партия «Единая Россия» — 49,82% голосов. В парламент также прошли КПРФ — 18,93%, «Справедливая Россия — За правду» —7, 46%, и «Новые люди» — 5,32%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...