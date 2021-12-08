Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой эффективной вакциной

09 декабря 2021 в 06:49 Размер текста - 17 +

Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой лучшей вакциной в мире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российская вакцина «Спутник V» является самой лучшей, эффективной и безопасной вакциной в мире. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире», — сказал Дмитриев в интервью с «Известиями». Он напомнил, что «Спутник V» зарегистрирован в более чем 70 странах. Кирилл Дмитриев привел в пример исследование, проведенное в Венгрии, которое показало, что «Спутник V» защищает от смерти от COVID-19 на 98%. Руководитель РФПИ подчеркивает, что люди, вакцинированные данной вакциной, защищены в 130 раз лучше от смерти от легочной болезни, чем те, которые не ставили себе прививку. По его словам, кроме «Спутник V» в исследовании принимали участие такие вакцины как Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. Он добавил, что «Спутник» — долгоиграющая вакцина, так как ее эффективность длится дольше, чем у других препаратов от коронавируса. Также стало известно, что центр имени Н.Ф. Гамалеи, в котором разработан «Спутник V» готов провести первые две фазы клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает «Фармацевтический вестник». Упоминается, что будут организованы исследования интраназальной и внутримышечной вакцины на основе вирусоподобных частиц по технологии VLP. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препаратом «Спутник Лайт» и назальной вакциной от COVID можно привиться одновременно. Ученый гарантирует, что вреда от этого для организма нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская вакцина «Спутник V» является самой лучшей, эффективной и безопасной вакциной в мире. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире», — сказал Дмитриев в интервью с «Известиями». Он напомнил, что «Спутник V» зарегистрирован в более чем 70 странах. Кирилл Дмитриев привел в пример исследование, проведенное в Венгрии, которое показало, что «Спутник V» защищает от смерти от COVID-19 на 98%. Руководитель РФПИ подчеркивает, что люди, вакцинированные данной вакциной, защищены в 130 раз лучше от смерти от легочной болезни, чем те, которые не ставили себе прививку. По его словам, кроме «Спутник V» в исследовании принимали участие такие вакцины как Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. Он добавил, что «Спутник» — долгоиграющая вакцина, так как ее эффективность длится дольше, чем у других препаратов от коронавируса. Также стало известно, что центр имени Н.Ф. Гамалеи, в котором разработан «Спутник V» готов провести первые две фазы клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает «Фармацевтический вестник». Упоминается, что будут организованы исследования интраназальной и внутримышечной вакцины на основе вирусоподобных частиц по технологии VLP. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препаратом «Спутник Лайт» и назальной вакциной от COVID можно привиться одновременно. Ученый гарантирует, что вреда от этого для организма нет.