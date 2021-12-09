Кремль: решение о QR-кодах для детей будет принимать оперштаб

Решение о введении ограничений и QR-кодов для подростков будет принимать оперативный штаб правительства РФ. Это компетенция кабмина, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла 9 декабря.
«Этот вопрос на 100% подлежит, чтобы его задали в оперативный штаб. В правительство [России]», — отметил Песков.
В Минздраве РФ сообщили, что в 2021 году коронавирус официально был выявлен у более 570 тысяч детей до 18 лет, и это свыше 9% от всех зарегистрированных случаев ковида. Планируется, что вакцина от коронавируса для подростков появится в гражданском обороте в конце декабря этого года.
Решение о введении ограничений и QR-кодов для подростков будет принимать оперативный штаб правительства РФ. Это компетенция кабмина, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла 9 декабря. «Этот вопрос на 100% подлежит, чтобы его задали в оперативный штаб. В правительство [России]», — отметил Песков. В Минздраве РФ сообщили, что в 2021 году коронавирус официально был выявлен у более 570 тысяч детей до 18 лет, и это свыше 9% от всех зарегистрированных случаев ковида. Планируется, что вакцина от коронавируса для подростков появится в гражданском обороте в конце декабря этого года.