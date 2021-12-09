Кремль: решение о QR-кодах для детей будет принимать оперштаб

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле сообщили, что решение о QR-кодах для детей примет правительство РФ Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Решение о введении ограничений и QR-кодов для подростков будет принимать оперативный штаб правительства РФ. Это компетенция кабмина, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла 9 декабря.

«Этот вопрос на 100% подлежит, чтобы его задали в оперативный штаб. В правительство [России]», — отметил Песков.

В Минздраве РФ сообщили, что в 2021 году коронавирус официально был выявлен у более 570 тысяч детей до 18 лет, и это свыше 9% от всех зарегистрированных случаев ковида. Планируется, что вакцина от коронавируса для подростков появится в гражданском обороте в конце декабря этого года.

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Решение о введении ограничений и QR-кодов для подростков будет принимать оперативный штаб правительства РФ. Это компетенция кабмина, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла 9 декабря. «Этот вопрос на 100% подлежит, чтобы его задали в оперативный штаб. В правительство [России]», — отметил Песков. В Минздраве РФ сообщили, что в 2021 году коронавирус официально был выявлен у более 570 тысяч детей до 18 лет, и это свыше 9% от всех зарегистрированных случаев ковида. Планируется, что вакцина от коронавируса для подростков появится в гражданском обороте в конце декабря этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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