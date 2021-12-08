Мишустин пообещал денег на новую «инфекционку» в Перми

09 декабря 2021 в 17:36 Размер текста - 17 +

Больница сегодня располагается в «бараках» Фото: пресс-служба губернатора Пермского края Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Пермь осмотрел корпусы Пермской краевой инфекционной больницы. Он пообещал региону выделить финансирование на строительство нового здания. Премьер подтвердил, что на строительство будет выделен 1 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ. Уточняется, что губернатор края Дмитрий Махонин лично проконтролирует сроки строительства. «Я думаю, мы совместными усилиями все сделаем для того, чтобы это замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла наконец оказывать на высоком уровне услуги», — сказал Мишустин. Сейчас больничный комплекс размещается в деревянных корпусах барачного и павильонного типов 1876—1917 годов постройки. «Техническое состояние существующей инфекционной больницы не соответствует современным нормам и требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, требованиям по оказанию медицинской помощи», — сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. Новая больница рассчитана на 230 коек. Она будет расположена по адресу ул. Леонова, 84 на участке в 64 тыс. кв. м. Начать стройку власти обещают в начале 2022 года. Общая стоимость строительства больницы составляет 2,1 млрд руб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Пермь осмотрел корпусы Пермской краевой инфекционной больницы. Он пообещал региону выделить финансирование на строительство нового здания. Премьер подтвердил, что на строительство будет выделен 1 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ. Уточняется, что губернатор края Дмитрий Махонин лично проконтролирует сроки строительства. «Я думаю, мы совместными усилиями все сделаем для того, чтобы это замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла наконец оказывать на высоком уровне услуги», — сказал Мишустин. Сейчас больничный комплекс размещается в деревянных корпусах барачного и павильонного типов 1876—1917 годов постройки. «Техническое состояние существующей инфекционной больницы не соответствует современным нормам и требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, требованиям по оказанию медицинской помощи», — сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. Новая больница рассчитана на 230 коек. Она будет расположена по адресу ул. Леонова, 84 на участке в 64 тыс. кв. м. Начать стройку власти обещают в начале 2022 года. Общая стоимость строительства больницы составляет 2,1 млрд руб.