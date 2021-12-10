В правительстве РФ хотят платить пособия беременным заключенным

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День Рождения
Беременные, вставшие на учет на ранних сроках, могут получить выплату Фото:

Правительство РФ хотят распространить выплату ежемесячного пособия беременным на женщин, которые находятся под стражей. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.

«Проект постановления Правительства РФ позволяет распространить выплату ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, на женщину, из числа лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — указано на портале нормативно-правовых актов. Дата окончания общественного обсуждения запланирована на 24 декабря.

Выплата беременным положена, если они встали на учет в первые 12 недель. Они смогут получить от 5 до 12 тысяч рублей, сумма будет 50% от прожиточного минимума в регионе, рассказали в Пенсионном фонде. Для назначения пособия ежемесячный доход на человека в семье должен быть не выше регионального прожиточного минимума на душу населения, сообщает «Царьград».

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Правительство РФ хотят распространить выплату ежемесячного пособия беременным на женщин, которые находятся под стражей. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов. «Проект постановления Правительства РФ позволяет распространить выплату ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, на женщину, из числа лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — указано на портале нормативно-правовых актов. Дата окончания общественного обсуждения запланирована на 24 декабря. Выплата беременным положена, если они встали на учет в первые 12 недель. Они смогут получить от 5 до 12 тысяч рублей, сумма будет 50% от прожиточного минимума в регионе, рассказали в Пенсионном фонде. Для назначения пособия ежемесячный доход на человека в семье должен быть не выше регионального прожиточного минимума на душу населения, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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