В правительстве РФ хотят платить пособия беременным заключенным

Правительство РФ хотят распространить выплату ежемесячного пособия беременным на женщин, которые находятся под стражей. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.
«Проект постановления Правительства РФ позволяет распространить выплату ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, на женщину, из числа лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — указано на портале нормативно-правовых актов. Дата окончания общественного обсуждения запланирована на 24 декабря.
Выплата беременным положена, если они встали на учет в первые 12 недель. Они смогут получить от 5 до 12 тысяч рублей, сумма будет 50% от прожиточного минимума в регионе, рассказали в Пенсионном фонде. Для назначения пособия ежемесячный доход на человека в семье должен быть не выше регионального прожиточного минимума на душу населения, сообщает «Царьград».
Правительство РФ хотят распространить выплату ежемесячного пособия беременным на женщин, которые находятся под стражей. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов. «Проект постановления Правительства РФ позволяет распространить выплату ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, на женщину, из числа лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — указано на портале нормативно-правовых актов. Дата окончания общественного обсуждения запланирована на 24 декабря. Выплата беременным положена, если они встали на учет в первые 12 недель. Они смогут получить от 5 до 12 тысяч рублей, сумма будет 50% от прожиточного минимума в регионе, рассказали в Пенсионном фонде. Для назначения пособия ежемесячный доход на человека в семье должен быть не выше регионального прожиточного минимума на душу населения, сообщает «Царьград».