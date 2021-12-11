Пермские судьи жалуются на приставов-прогульщиков

Пермяки все чаще жалуются в суды на работу приставов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Увеличение количества жалоб на работу приставов и их прогулы судебных заседаний стали темой отдельного заседания научно-консультативного совета при Пермском краевом суде. Число исков от пермяков к сотрудникам управления службы судебных приставов выросло почти в два раза, но на рассмотрение жалоб ответчики не являются, говорят судьи.

«Уже в первом полугодии 2021 года количество дел об оспаривании решений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей в сравнении с прошлым годом увеличилось практически в два раза. Отмечается невысокая явка судебных приставов на заседания в суды первой инстанции», — говорится на сайте краевого суда. По данным судьи Елены Котельниковой, лишь 45% приставов, на которых были поданы жалобы, явились в суд на их рассмотрение. Всего таких исков суды приняли более пяти тысяч.

Начальник отдела правового обеспечения пермского УФССП Ирина Шалина признала проблему. По ее словам, работа с приставами-прогульщиками ведется, и вопрос неявки сотрудников на судебные заседания находится на особом контроле у руководства ведомства.