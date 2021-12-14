Певица Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара

Марина Хлебникова постепенно идет на поправку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара

Певица Марина Хлебникова находится в позитивном настроении и постепенно идет на поправку. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте.

«Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Все со мной будет хорошо», — рассказала Хлебникова.

Ранее в квартире Хлебниковой произошел пожар. Певица попала в больницу и ее подключили к аппарату искусственного дыхания. У певицы диагностировали 20% ожог лица. У Хлебниковой также обнаружили заражение тканей лица.