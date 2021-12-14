Певица Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара

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Концерт «Крымская весна».Пермь, хлебникова марина
Марина Хлебникова постепенно идет на поправку Фото:
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Певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара

Певица Марина Хлебникова находится в позитивном настроении и постепенно идет на поправку. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте.

«Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Все со мной будет хорошо», — рассказала Хлебникова.

Ранее в квартире Хлебниковой произошел пожар. Певица попала в больницу и ее подключили к аппарату искусственного дыхания. У певицы диагностировали 20% ожог лица. У Хлебниковой также обнаружили заражение тканей лица.

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Певица Марина Хлебникова находится в позитивном настроении и постепенно идет на поправку. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте. «Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Все со мной будет хорошо», — рассказала Хлебникова. Ранее в квартире Хлебниковой произошел пожар. Певица попала в больницу и ее подключили к аппарату искусственного дыхания. У певицы диагностировали 20% ожог лица. У Хлебниковой также обнаружили заражение тканей лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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