ГИБДД раскритиковала власти Екатеринбурга за уборку города. Ранее мэр заявил о победе над гололедом

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Виды Екатеринбурга, лед, гололед, екатеринбург , улица 8 марта
Ситуация на дорогах усугубилась после аномальных ледяных дождей в начале декабря Фото:

Горадминистрация не организовала нормальную работу по уборке улиц, заявили в ОГИБДД по Екатеринбургу. В подтверждение ведомство привело статистику: с 1 ноября в столице Урала зарегистрировали 27 ДТП в местах, где не убран гололед и снег.

«Это больше на 125% в сравнении с прошлым годом. В подобных авариях 2 человека погибли и 36 получили ранения. 18 происшествий зарегистрированы с 20 ноября по сегодняшний день, когда в городе не было снегопадов. Такая аварийность говорит о том, что работа по содержанию улиц в зимний период не организована», — заявили в пресс-службе ведомства. По итогам последних проверок в адрес властей направлено восемь предписаний и возбуждено административное дело за ненадлежащее содержание дорог.

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Как писало URA.RU, во время визита в ДЭУ Верх-Исетского района 15 декабря мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил о победе над гололедом при помощи «Бионорда» (на дорогах) и песчаной смеси (на остановках и тротуарах). «В принципе, сегодня льда на основных наших дорожках уже нет», — говорил градоначальник.

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Горадминистрация не организовала нормальную работу по уборке улиц, заявили в ОГИБДД по Екатеринбургу. В подтверждение ведомство привело статистику: с 1 ноября в столице Урала зарегистрировали 27 ДТП в местах, где не убран гололед и снег. «Это больше на 125% в сравнении с прошлым годом. В подобных авариях 2 человека погибли и 36 получили ранения. 18 происшествий зарегистрированы с 20 ноября по сегодняшний день, когда в городе не было снегопадов. Такая аварийность говорит о том, что работа по содержанию улиц в зимний период не организована», — заявили в пресс-службе ведомства. По итогам последних проверок в адрес властей направлено восемь предписаний и возбуждено административное дело за ненадлежащее содержание дорог. Как писало URA.RU, во время визита в ДЭУ Верх-Исетского района 15 декабря мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил о победе над гололедом при помощи «Бионорда» (на дорогах) и песчаной смеси (на остановках и тротуарах). «В принципе, сегодня льда на основных наших дорожках уже нет», — говорил градоначальник.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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