ГИБДД раскритиковала власти Екатеринбурга за уборку города. Ранее мэр заявил о победе над гололедом

15 декабря 2021 в 21:08 Размер текста - 17 +

Ситуация на дорогах усугубилась после аномальных ледяных дождей в начале декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Горадминистрация не организовала нормальную работу по уборке улиц, заявили в ОГИБДД по Екатеринбургу. В подтверждение ведомство привело статистику: с 1 ноября в столице Урала зарегистрировали 27 ДТП в местах, где не убран гололед и снег. «Это больше на 125% в сравнении с прошлым годом. В подобных авариях 2 человека погибли и 36 получили ранения. 18 происшествий зарегистрированы с 20 ноября по сегодняшний день, когда в городе не было снегопадов. Такая аварийность говорит о том, что работа по содержанию улиц в зимний период не организована», — заявили в пресс-службе ведомства. По итогам последних проверок в адрес властей направлено восемь предписаний и возбуждено административное дело за ненадлежащее содержание дорог. Новость по теме Мэр Екатеринбурга заявил о победе над гололедом. «В травмпункты много обратилось людей» Как писало URA.RU, во время визита в ДЭУ Верх-Исетского района 15 декабря мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил о победе над гололедом при помощи «Бионорда» (на дорогах) и песчаной смеси (на остановках и тротуарах). «В принципе, сегодня льда на основных наших дорожках уже нет», — говорил градоначальник. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Горадминистрация не организовала нормальную работу по уборке улиц, заявили в ОГИБДД по Екатеринбургу. В подтверждение ведомство привело статистику: с 1 ноября в столице Урала зарегистрировали 27 ДТП в местах, где не убран гололед и снег. «Это больше на 125% в сравнении с прошлым годом. В подобных авариях 2 человека погибли и 36 получили ранения. 18 происшествий зарегистрированы с 20 ноября по сегодняшний день, когда в городе не было снегопадов. Такая аварийность говорит о том, что работа по содержанию улиц в зимний период не организована», — заявили в пресс-службе ведомства. По итогам последних проверок в адрес властей направлено восемь предписаний и возбуждено административное дело за ненадлежащее содержание дорог. Как писало URA.RU, во время визита в ДЭУ Верх-Исетского района 15 декабря мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил о победе над гололедом при помощи «Бионорда» (на дорогах) и песчаной смеси (на остановках и тротуарах). «В принципе, сегодня льда на основных наших дорожках уже нет», — говорил градоначальник.