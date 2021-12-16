Глава МЧС не позволил «Центроспасу» заработать на спасении людей

17 декабря 2021 в 10:11 Размер текста - 17 +

Реформа «Центроспаса» не соответствует философии МЧС, считает Александр Чуприян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Врио главы МЧС Александр Чуприян выступил против реформирования и коммерциализации отряда «Центроспас». По его словам, невозможно заниматься спасением людей, а после предъявлять им счет за оказанные услуги. Чуприян считает, что это является «нарушением духа спасателей». «Шел процесс перевода из казенного учреждения в бюджетное. Что это значит? Это значит, что спасатель должен зарабатывать деньги на свою основную деятельность. По мне, это несовместимые вещи. Получается, что в этой модели мы должны оказывать услугу по спасению и отправлять людей в кассу. То есть провели операцию — будьте добры, оплатите счет», — цитирует РБК Александра Чуприяна. Врио главы МЧС рассказал, что «Центроспас» планировали преобразовать в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России». Новое подразделение, помимо госзадания, должно было выполнять коммерческие услуги. В октябре Чуприян приостановил действие этой реформы. По его мнению, она противоречит философии МЧС и подрывает «дух спасателей». Чуприян отметил, что многие спасатели, в том числе международного класса, были уволены из-за того, что были не согласны с реформой и коммерциализацией «Центроспаса». В результате была приостановлена работа медицинской службы отряда. Врио главы МЧМ добавил, что некоторые подразделения могут оказывать коммерческие услуги. Например, ведомство может совершать грузовые авиаперевозки. Доходы от коммерческой деятельности, по мнению врио главы МЧС, можно использовать для поддержки боеготовности спасателей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врио главы МЧС Александр Чуприян выступил против реформирования и коммерциализации отряда «Центроспас». По его словам, невозможно заниматься спасением людей, а после предъявлять им счет за оказанные услуги. Чуприян считает, что это является «нарушением духа спасателей». «Шел процесс перевода из казенного учреждения в бюджетное. Что это значит? Это значит, что спасатель должен зарабатывать деньги на свою основную деятельность. По мне, это несовместимые вещи. Получается, что в этой модели мы должны оказывать услугу по спасению и отправлять людей в кассу. То есть провели операцию — будьте добры, оплатите счет», — цитирует РБК Александра Чуприяна. Врио главы МЧС рассказал, что «Центроспас» планировали преобразовать в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России». Новое подразделение, помимо госзадания, должно было выполнять коммерческие услуги. В октябре Чуприян приостановил действие этой реформы. По его мнению, она противоречит философии МЧС и подрывает «дух спасателей». Чуприян отметил, что многие спасатели, в том числе международного класса, были уволены из-за того, что были не согласны с реформой и коммерциализацией «Центроспаса». В результате была приостановлена работа медицинской службы отряда. Врио главы МЧМ добавил, что некоторые подразделения могут оказывать коммерческие услуги. Например, ведомство может совершать грузовые авиаперевозки. Доходы от коммерческой деятельности, по мнению врио главы МЧС, можно использовать для поддержки боеготовности спасателей.