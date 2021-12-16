16 декабря 2021
15 декабря 2021

В Пермский край возвращаются морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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На востоке края температура может опустится до -16 градусов Фото:

В выходные 18 и 19 декабря в Пермском крае ожидаются морозы. Температура на востоке региона может опуститься до -16, а по северу и в центре до -14 градусов. Об этом сообщает сайт научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«По востоку ожидается понижение температуры воздуха до -16°C, при этом существенно может похолодать в северных и центральных районах (до -14°C)», — сообщается на сайте проекта. Также возможно, что погода существенно в выходные не изменится.

В субботу в Пермском крае ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха составит от -2 до -7 градусов (в Перми от -3 до -5). В воскресенье также прогнозируется облачная погода, температура воздуха в регионе опустится до -11, на востоке и севере до -16. В Перми температура воздуха опустится -6 -8 градусов.

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В выходные 18 и 19 декабря в Пермском крае ожидаются морозы. Температура на востоке региона может опуститься до -16, а по северу и в центре до -14 градусов. Об этом сообщает сайт научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «По востоку ожидается понижение температуры воздуха до -16°C, при этом существенно может похолодать в северных и центральных районах (до -14°C)», — сообщается на сайте проекта. Также возможно, что погода существенно в выходные не изменится. В субботу в Пермском крае ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха составит от -2 до -7 градусов (в Перми от -3 до -5). В воскресенье также прогнозируется облачная погода, температура воздуха в регионе опустится до -11, на востоке и севере до -16. В Перми температура воздуха опустится -6 -8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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