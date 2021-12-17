В России предложили интегрировать «Госуслуги» во «Вконтакте»

В плюсах депутат видит не только удобство пользователей, но и успех в борьбе с киберпреступностью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Часть функционала «Госуслуг» нужно внедрить в соцсеть «Вконтакте». С такой инициативой обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в письме на имя главы минцифры Максута Шадаева.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала „Госуслуги“ на платформу „ВКонтакте“ для российских пользователей. Такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики», — цитирует письмо Петрова RT.

Петров добавил, что подобное государственно-частное сотрудничество стало бы «ускорителем перехода российских пользователей социальной сети на постоянное использование государственных цифровых сервисов». Кроме того, подобное сотрудничество сможет помочь в борьбе с анонимностью в интернете и снизить киберпреступность.