В России предложили интегрировать «Госуслуги» во «Вконтакте»

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В плюсах депутат видит не только удобство пользователей, но и успех в борьбе с киберпреступностью Фото:

Часть функционала «Госуслуг» нужно внедрить в соцсеть «Вконтакте». С такой инициативой обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в письме на имя главы минцифры Максута Шадаева.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала „Госуслуги“ на платформу „ВКонтакте“ для российских пользователей. Такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики», — цитирует письмо Петрова RT.

Петров добавил, что подобное государственно-частное сотрудничество стало бы «ускорителем перехода российских пользователей социальной сети на постоянное использование государственных цифровых сервисов». Кроме того, подобное сотрудничество сможет помочь в борьбе с анонимностью в интернете и снизить киберпреступность.

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Часть функционала «Госуслуг» нужно внедрить в соцсеть «Вконтакте». С такой инициативой обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в письме на имя главы минцифры Максута Шадаева. «Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала „Госуслуги“ на платформу „ВКонтакте“ для российских пользователей. Такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики», — цитирует письмо Петрова RT. Петров добавил, что подобное государственно-частное сотрудничество стало бы «ускорителем перехода российских пользователей социальной сети на постоянное использование государственных цифровых сервисов». Кроме того, подобное сотрудничество сможет помочь в борьбе с анонимностью в интернете и снизить киберпреступность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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