16 декабря 2021

Компания пермского миллионера из Forbes обучит школьников бизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Promobot и «Эр-Телеком Холдинг» поделятся со школьниками знаниями в области перспективных технологий Фото:
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Национальные проекты

Пермские старшеклассники получили возможность получить знания в сфере технологического предпринимательства. Обучение проведут сотрудники одной из крупнейших ИT-компаний на российском рынке, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд Дом.ру), принадлежащей пермскому бизнесмену из Forbes Андрею Кузяеву. О проекте сообщается на сайте министерства информационного развития и связи Пермского края.

«Состоялось открытие курса „Технологическое предпринимательство для старших классов“, который реализуется технопарком Morion Digital совместно с компаниями: АО „ЭР-Телеком Холдинг“, „Юникорн“, Macroscop при поддержке минсвязи Пермского края и департамента образования города Перми. Участниками пилотного курса стали учащиеся 9 и 10 классов пермской Гимназии № 17», — говорится в сообщении ведомства.

Своим опытом и успехами в этой сфере со школьниками поделились предприниматели, занятые в ИТ-сфере: Олег Кивокурцев (Promobot), Светлана Перминова («Юникорн»), Александр Коробков (Macroscop), Денис Татарских («ЭР-Телеком Холдинг»). В течение полугода школьники будут осваивать ключевые навыки, необходимые в технологической компании. Они также разработают свой проект и получат обратную связь от резидентов технопарка.

Вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников отметил, что проект технопарка показывает, что сегодня образование уже вышло за пределы школа. Пример тому Сетевой ИТ-Университет — короткие модульные программы и демошколы по самым востребованным сквозным цифровым технологиям. Проект является приоритетным для Пермского края, его мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

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Пермские старшеклассники получили возможность получить знания в сфере технологического предпринимательства. Обучение проведут сотрудники одной из крупнейших ИT-компаний на российском рынке, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд Дом.ру), принадлежащей пермскому бизнесмену из Forbes Андрею Кузяеву. О проекте сообщается на сайте министерства информационного развития и связи Пермского края. «Состоялось открытие курса „Технологическое предпринимательство для старших классов“, который реализуется технопарком Morion Digital совместно с компаниями: АО „ЭР-Телеком Холдинг“, „Юникорн“, Macroscop при поддержке минсвязи Пермского края и департамента образования города Перми. Участниками пилотного курса стали учащиеся 9 и 10 классов пермской Гимназии № 17», — говорится в сообщении ведомства. Своим опытом и успехами в этой сфере со школьниками поделились предприниматели, занятые в ИТ-сфере: Олег Кивокурцев (Promobot), Светлана Перминова («Юникорн»), Александр Коробков (Macroscop), Денис Татарских («ЭР-Телеком Холдинг»). В течение полугода школьники будут осваивать ключевые навыки, необходимые в технологической компании. Они также разработают свой проект и получат обратную связь от резидентов технопарка. Вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников отметил, что проект технопарка показывает, что сегодня образование уже вышло за пределы школа. Пример тому Сетевой ИТ-Университет — короткие модульные программы и демошколы по самым востребованным сквозным цифровым технологиям. Проект является приоритетным для Пермского края, его мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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