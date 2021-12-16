16 декабря 2021

Активных екатеринбуржцев собирают на Ночь городских инициатив

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Сквер «Опалихинский» по ул. Опалихинской в Верх-Исетском районе. Екатеринбург, виды екатеринбурга, виды города, сквер опалихинский
Горожане, по задумке организаторов проекта, смогут обсудить вопросы с представителями власти и бизнеса Фото:

В Екатеринбурге пройдет Ночь городских инициатив — мероприятие, которое нацелено на коммуникацию между горожанами, представителями администрации и бизнеса. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Ночь городских инициатив — это место встречи горожан, которые развивают Екатеринбург в самых разных сферах: помощь и защита, культура и события, сохранение памяти и идентичность, городская среда, социальное предпринимательство и импакт-бизнес», — сказано в официальном сообщении.

Фестиваль активных горожан пройдет в Ельцин Центре. Участники смогут пообщаться с такими же неравнодушными жителями Екатеринбурга, обменяться идеями и проектами, познакомиться с партнерами, а также найти единомышленников.

Онлайн-встреча участников интенсива, посвященная подготовке презентаций, состоится 21 декабря. Заявку на участие можно подать до 20 декабря — заполняйте форму, которая находится по этой ссылке.

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В Екатеринбурге пройдет Ночь городских инициатив — мероприятие, которое нацелено на коммуникацию между горожанами, представителями администрации и бизнеса. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Ночь городских инициатив — это место встречи горожан, которые развивают Екатеринбург в самых разных сферах: помощь и защита, культура и события, сохранение памяти и идентичность, городская среда, социальное предпринимательство и импакт-бизнес», — сказано в официальном сообщении. Фестиваль активных горожан пройдет в Ельцин Центре. Участники смогут пообщаться с такими же неравнодушными жителями Екатеринбурга, обменяться идеями и проектами, познакомиться с партнерами, а также найти единомышленников. Онлайн-встреча участников интенсива, посвященная подготовке презентаций, состоится 21 декабря. Заявку на участие можно подать до 20 декабря — заполняйте форму, которая находится по этой ссылке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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