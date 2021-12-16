Активных екатеринбуржцев собирают на Ночь городских инициатив

Горожане, по задумке организаторов проекта, смогут обсудить вопросы с представителями власти и бизнеса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет Ночь городских инициатив — мероприятие, которое нацелено на коммуникацию между горожанами, представителями администрации и бизнеса. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Ночь городских инициатив — это место встречи горожан, которые развивают Екатеринбург в самых разных сферах: помощь и защита, культура и события, сохранение памяти и идентичность, городская среда, социальное предпринимательство и импакт-бизнес», — сказано в официальном сообщении.

Фестиваль активных горожан пройдет в Ельцин Центре. Участники смогут пообщаться с такими же неравнодушными жителями Екатеринбурга, обменяться идеями и проектами, познакомиться с партнерами, а также найти единомышленников.

Онлайн-встреча участников интенсива, посвященная подготовке презентаций, состоится 21 декабря. Заявку на участие можно подать до 20 декабря — заполняйте форму, которая находится по этой ссылке .