Ученик потребовал от учительницы вернуть его тетрадь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Березовский в Свердловской области учительница школы №2 порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощечину. По словам одноклассников, ученик сидел в телефоне во время урока, не выполнил указания педагога и обратился к ней на «ты».

«Учитель школы №2 порвала тетрадь ученика 6-го класса и дала ему пощечину. По информации очевидцев, мальчик сидел в телефоне. Всем велели сдать тетради, а он не сдал. Все, что он себе позволил (со слов одноклассников), на „ты“ сказал учителю: „Отдай“ », — сообщает группа «ВКонтакте» «Березовский. Новости золотого города».

Отмечается, что родители других учеников встали на сторону учителя. «Проблема образования, что сейчас, что раньше, заключается в том, что ученики срывают уроки», — пишут родители в соцсетях. «Как учить ребенка, который никого не уважает, не имеет идеалов и ценностей? Ситуация ужасная, бедные учителя», — поддерживают преподавателя местные жители.

Ситуацию уже прокомментировал директор школы. «Конфликт с этим мальчиком для нас — не новость. Прошу всех успокоиться, будем работать дальше», — приводятся его слова в том же сообществе «ВКонтакте».