Российский оппозиционер Алексей Навальный заслуживает того, чтобы стать главой РФ, т. к. он смелый и отважный человек. Об этом заявил оппозиционер и экс-президент Польши Лех Валенса.
«Может, он (Навальный — прим. URA.RU) был бы и лучшим президентом, характер у него хороший, он смелый», — заявил Валенса в интервью «Русской службе Би-би-си». Экс-глава Польши отметил, что пока этого не случилось, трудно оценить, насколько эффективнее Навальный управлял бы страной.
По его словам, российский оппозиционер отважен в своей борьбе и является героем. Однако, «Путин, в свою очередь, удерживает воедино свой великий народ, не позволяя взорваться революциям и гражданским войнам», — говорит Валенс.
Российский оппозиционер Алексей Навальный заслуживает того, чтобы стать главой РФ, т. к. он смелый и отважный человек. Об этом заявил оппозиционер и экс-президент Польши Лех Валенса. «Может, он (Навальный — прим. URA.RU) был бы и лучшим президентом, характер у него хороший, он смелый», — заявил Валенса в интервью «Русской службе Би-би-си». Экс-глава Польши отметил, что пока этого не случилось, трудно оценить, насколько эффективнее Навальный управлял бы страной. По его словам, российский оппозиционер отважен в своей борьбе и является героем. Однако, «Путин, в свою очередь, удерживает воедино свой великий народ, не позволяя взорваться революциям и гражданским войнам», — говорит Валенс.