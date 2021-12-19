19 декабря 2021

Экс-президент Польши: Навальный заслуживает стать главой РФ. «Может, он был бы и лучшим президентом»

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, российский флаг, протестующие, навальный алексей, митинг, триколор, флаг россии, протест
Навальный — смелый человек, и мало кто из великих вождей поступил бы так же, как он, заявил Валенс Фото:

Российский оппозиционер Алексей Навальный заслуживает того, чтобы стать главой РФ, т. к. он смелый и отважный человек. Об этом заявил оппозиционер и экс-президент Польши Лех Валенса.

«Может, он (Навальный — прим. URA.RU) был бы и лучшим президентом, характер у него хороший, он смелый», — заявил Валенса в интервью «Русской службе Би-би-си». Экс-глава Польши отметил, что пока этого не случилось, трудно оценить, насколько эффективнее Навальный управлял бы страной.

По его словам, российский оппозиционер отважен в своей борьбе и является героем. Однако, «Путин, в свою очередь, удерживает воедино свой великий народ, не позволяя взорваться революциям и гражданским войнам», — говорит Валенс.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный заслуживает того, чтобы стать главой РФ, т. к. он смелый и отважный человек. Об этом заявил оппозиционер и экс-президент Польши Лех Валенса. «Может, он (Навальный — прим. URA.RU) был бы и лучшим президентом, характер у него хороший, он смелый», — заявил Валенса в интервью «Русской службе Би-би-си». Экс-глава Польши отметил, что пока этого не случилось, трудно оценить, насколько эффективнее Навальный управлял бы страной. По его словам, российский оппозиционер отважен в своей борьбе и является героем. Однако, «Путин, в свою очередь, удерживает воедино свой великий народ, не позволяя взорваться революциям и гражданским войнам», — говорит Валенс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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