20 декабря 2021
19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Сургуте из окна выпала 12-летняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр реабилитации Надежда. Тюмень, ребенок, девочка
Девочка-подросток выпала из окна, когда взрослых не было дома Фото:

В Сургуте из окна пятого этажа случайно выпала 12-летняя девочка-подросток, она доставлена с травмами в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе сургутского ОМВД.

«Около 12-ти часов дня в Сургуте на улице Магистральная, 10 по неосторожности из окна выпала 12-ти летняя девочка. Она доставлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в момент падения девочка находилась дома одна без взрослых. По информации агентства, подросток находится в больнице с переломом ноги и черепно-мозговой травмой, пострадавшая могла получить и более серьезные повреждения, но удар смягчил находящийся под окнами сугроб. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в столице ХМАО пьяная школьница выпала из окна. По факту случившегося начали проверку, а девушку отправили в больницу для снятия алкогольной интоксикации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте из окна пятого этажа случайно выпала 12-летняя девочка-подросток, она доставлена с травмами в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе сургутского ОМВД. «Около 12-ти часов дня в Сургуте на улице Магистральная, 10 по неосторожности из окна выпала 12-ти летняя девочка. Она доставлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи», — рассказали в ведомстве. Сообщается, что в момент падения девочка находилась дома одна без взрослых. По информации агентства, подросток находится в больнице с переломом ноги и черепно-мозговой травмой, пострадавшая могла получить и более серьезные повреждения, но удар смягчил находящийся под окнами сугроб. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ХМАО пьяная школьница выпала из окна. По факту случившегося начали проверку, а девушку отправили в больницу для снятия алкогольной интоксикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...