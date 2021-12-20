В Сургуте из окна выпала 12-летняя девочка

Девочка-подросток выпала из окна, когда взрослых не было дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте из окна пятого этажа случайно выпала 12-летняя девочка-подросток, она доставлена с травмами в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе сургутского ОМВД.

«Около 12-ти часов дня в Сургуте на улице Магистральная, 10 по неосторожности из окна выпала 12-ти летняя девочка. Она доставлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в момент падения девочка находилась дома одна без взрослых. По информации агентства, подросток находится в больнице с переломом ноги и черепно-мозговой травмой, пострадавшая могла получить и более серьезные повреждения, но удар смягчил находящийся под окнами сугроб. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в столице ХМАО пьяная школьница выпала из окна. По факту случившегося начали проверку, а девушку отправили в больницу для снятия алкогольной интоксикации.