Заместитель мэра Кургана переехал в свой новый кабинет

Павел Каргаполов занял новый кабинет в здании администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый исполняющий обязанности первого замглавы Кургана Павел Каргаполов приступил к исполнению обязанностей, ему выделен отдельный кабинет в здании городской администрации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Павел Александрович приступил к исполнению обязанностей. Работает в здании администрации города Кургана, в кабинете первого заместителя главы города Кургана», — рассказали в мэрии.

Каргаполова назначили временно исполняющим обязанности первого заместителя главы Кургана 20 декабря, сообщало ранее URA.RU. По данным пресс-службы мэрии, в тот же день глава города Елена Ситникова представила его директорам профильных департаментов и коллективу администрации. До этого Каргаполов занимал должность помощника губернатора — начальника контрольного управления аппарата губернатора Курганской области.

Должность первого замглавы Кургана была вакантной с 15 марта, когда в отставку ушел занимавший ее Андрей Жижин. В мае стало известно, что он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. В июле Жижин уволился из правительства.