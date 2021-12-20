20 декабря 2021

Заместитель мэра Кургана переехал в свой новый кабинет

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, каргаполов павел
Павел Каргаполов занял новый кабинет в здании администрации Фото:

Новый исполняющий обязанности первого замглавы Кургана Павел Каргаполов приступил к исполнению обязанностей, ему выделен отдельный кабинет в здании городской администрации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Павел Александрович приступил к исполнению обязанностей. Работает в здании администрации города Кургана, в кабинете первого заместителя главы города Кургана», — рассказали в мэрии.

Каргаполова назначили временно исполняющим обязанности первого заместителя главы Кургана 20 декабря, сообщало ранее URA.RU. По данным пресс-службы мэрии, в тот же день глава города Елена Ситникова представила его директорам профильных департаментов и коллективу администрации. До этого Каргаполов занимал должность помощника губернатора — начальника контрольного управления аппарата губернатора Курганской области.

Должность первого замглавы Кургана была вакантной с 15 марта, когда в отставку ушел занимавший ее Андрей Жижин. В мае стало известно, что он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. В июле Жижин уволился из правительства.

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Новый исполняющий обязанности первого замглавы Кургана Павел Каргаполов приступил к исполнению обязанностей, ему выделен отдельный кабинет в здании городской администрации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Павел Александрович приступил к исполнению обязанностей. Работает в здании администрации города Кургана, в кабинете первого заместителя главы города Кургана», — рассказали в мэрии. Каргаполова назначили временно исполняющим обязанности первого заместителя главы Кургана 20 декабря, сообщало ранее URA.RU. По данным пресс-службы мэрии, в тот же день глава города Елена Ситникова представила его директорам профильных департаментов и коллективу администрации. До этого Каргаполов занимал должность помощника губернатора — начальника контрольного управления аппарата губернатора Курганской области. Должность первого замглавы Кургана была вакантной с 15 марта, когда в отставку ушел занимавший ее Андрей Жижин. В мае стало известно, что он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. В июле Жижин уволился из правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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