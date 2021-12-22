Песков: не стоит политизировать сертификацию «Северного потока-2»

23 декабря 2021 в 02:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков призвал не вмешивать политику в процесс сертификации СП-2 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Процесс сертификации «Северного потока — 2» не нужно политизировать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения и выполнять все требования Германии. «То, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора. Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, о политизации процесса говорят многие страны, но не сам регулятор. Дмитрий Песков доложил, что участники «Северного потока — 2» готовы сами выполнять все требования Берлина. Он надеется, что как только в столице Германии закончат свою работу по части СП-2, проект сразу же будет сертифицирован. Представители газопровода объявили о том, что они начали заполнять вторую нитку «Северного потока — 2». Также в компании сообщили, что пусконаладочные работы, контролирующие целостность механизма, успешно завершены. Кроме того, газопровод уже прошел независимую сертификацию, в соответствии со страндартами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Процесс сертификации «Северного потока — 2» не нужно политизировать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения и выполнять все требования Германии. «То, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора. Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, о политизации процесса говорят многие страны, но не сам регулятор. Дмитрий Песков доложил, что участники «Северного потока — 2» готовы сами выполнять все требования Берлина. Он надеется, что как только в столице Германии закончат свою работу по части СП-2, проект сразу же будет сертифицирован. Представители газопровода объявили о том, что они начали заполнять вторую нитку «Северного потока — 2». Также в компании сообщили, что пусконаладочные работы, контролирующие целостность механизма, успешно завершены. Кроме того, газопровод уже прошел независимую сертификацию, в соответствии со страндартами.