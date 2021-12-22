22 декабря 2021

Песков: не стоит политизировать сертификацию «Северного потока-2»

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков призвал не вмешивать политику в процесс сертификации СП-2 Фото:
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«Северный поток — 2»

Процесс сертификации «Северного потока — 2» не нужно политизировать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения и выполнять все требования Германии.

«То, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора. Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, о политизации процесса говорят многие страны, но не сам регулятор.

Дмитрий Песков доложил, что участники «Северного потока — 2» готовы сами выполнять все требования Берлина. Он надеется, что как только в столице Германии закончат свою работу по части СП-2, проект сразу же будет сертифицирован.

Представители газопровода объявили о том, что они начали заполнять вторую нитку «Северного потока — 2». Также в компании сообщили, что пусконаладочные работы, контролирующие целостность механизма, успешно завершены. Кроме того, газопровод уже прошел независимую сертификацию, в соответствии со страндартами.

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Процесс сертификации «Северного потока — 2» не нужно политизировать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения и выполнять все требования Германии. «То, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора. Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, о политизации процесса говорят многие страны, но не сам регулятор. Дмитрий Песков доложил, что участники «Северного потока — 2» готовы сами выполнять все требования Берлина. Он надеется, что как только в столице Германии закончат свою работу по части СП-2, проект сразу же будет сертифицирован. Представители газопровода объявили о том, что они начали заполнять вторую нитку «Северного потока — 2». Также в компании сообщили, что пусконаладочные работы, контролирующие целостность механизма, успешно завершены. Кроме того, газопровод уже прошел независимую сертификацию, в соответствии со страндартами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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