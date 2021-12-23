Bloomberg: РФ продолжает наращивать войска у границы с Украиной

24 декабря 2021 в 02:53 Размер текста - 17 +

Процесс эскалации войск видно на снимках со спутника Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Россия продолжает эскалацию военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда она готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развертывания войск, которое может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу», — пишет Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s. По данным компании, с ноября текущего года к границе с Украиной были перемещены танки, системы противовоздушной обороны и артиллерийские вооружения. Это следует из снимков, сделанных со спутника. Ранее сообщалось, что украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточнялось на сайте государственной пограничной службы Украины, солдаты роют противотранспортные рвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Россия продолжает эскалацию военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда она готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развертывания войск, которое может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу», — пишет Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s. По данным компании, с ноября текущего года к границе с Украиной были перемещены танки, системы противовоздушной обороны и артиллерийские вооружения. Это следует из снимков, сделанных со спутника. Ранее сообщалось, что украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточнялось на сайте государственной пограничной службы Украины, солдаты роют противотранспортные рвы.