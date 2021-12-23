Bloomberg: РФ продолжает наращивать войска у границы с Украиной

В ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Россия продолжает эскалацию военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.
«Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда она готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развертывания войск, которое может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу», — пишет Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s. По данным компании, с ноября текущего года к границе с Украиной были перемещены танки, системы противовоздушной обороны и артиллерийские вооружения. Это следует из снимков, сделанных со спутника.
Ранее сообщалось, что украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточнялось на сайте государственной пограничной службы Украины, солдаты роют противотранспортные рвы.
В ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Россия продолжает эскалацию военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда она готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развертывания войск, которое может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу», — пишет Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s. По данным компании, с ноября текущего года к границе с Украиной были перемещены танки, системы противовоздушной обороны и артиллерийские вооружения. Это следует из снимков, сделанных со спутника. Ранее сообщалось, что украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточнялось на сайте государственной пограничной службы Украины, солдаты роют противотранспортные рвы.