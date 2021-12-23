23 декабря 2021

Bloomberg: РФ продолжает наращивать войска у границы с Украиной

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Процесс эскалации войск видно на снимках со спутника Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Россия продолжает эскалацию военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

«Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда она готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развертывания войск, которое может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу», — пишет Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s. По данным компании, с ноября текущего года к границе с Украиной были перемещены танки, системы противовоздушной обороны и артиллерийские вооружения. Это следует из снимков, сделанных со спутника.

Ранее сообщалось, что украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточнялось на сайте государственной пограничной службы Украины, солдаты роют противотранспортные рвы.

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В ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Россия продолжает эскалацию военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда она готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развертывания войск, которое может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу», — пишет Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s. По данным компании, с ноября текущего года к границе с Украиной были перемещены танки, системы противовоздушной обороны и артиллерийские вооружения. Это следует из снимков, сделанных со спутника. Ранее сообщалось, что украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточнялось на сайте государственной пограничной службы Украины, солдаты роют противотранспортные рвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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