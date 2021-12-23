Депутат думы ХМАО лишился помещения после конфликта с мэром

Депутат думы ХМАО Сергей Елишев остался без общественной приемной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат думы ХМАО Сергей Елишев лишился помещения под общественную приемную в здании администрации Сургутского района после критики проекта муниципального бюджета на 2022 год. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к районной мэрии.

«На следующий день после перепалки Елишева с [главой Сургутского района Андреем] Трубецким на депутатских комиссиях к депутату пришли представители хозяйственно-эксплуатационного управления мэрии и объявили, что забирают кабинет, который до этого в течение 11 лет использовался в качестве общественной приемной для депутатов окружной думы от Сургутского района. Весьма странное совпадение. Аналогичное извещение пришло и другому народному избраннику — Игорю Бруслиновскому. Все это похоже на месть после критики трат, заложенных в бюджете», — сообщил инсайдер.

Сам Елишев в разговоре с URA.RU подтвердил факт переезда. «Оргтехнику вывозим домой к помощнику. Документы оставляем пока в кабинете до тех пор, пока не найдем помещение. Сейчас нужно делать годовой отчет, заниматься этим в таких условиях, крайне проблематично», — вынужден был констатировать депутат. Бруслиновский в беседе с корреспондентом URA.RU выразил надежду, что районные власти предоставят другое помещение под общественную приемную.

В пресс-службе мэрии Сургутского района опровергли информацию о том, что решение об освобождении помещений под общественные приемные окружных депутатов принималось из-за критики районных властей. «Это решение было принято задолго до обсуждения бюджета Сургутского района на 2022 год. Оно основывается на то, что мы должны эффективно использовать имеющиеся площади под собственные нужды», — прокомментировали в муниципалитете.

Ранее URA.RU сообщало, что Елишев публично обратил внимание на ряд трат в бюджете Сургутского района, которые назвал неэффективными. Среди них — избыточное финансирование СМИ, представительские расходы.

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