Челябинским судьям не суждено будет снять стресс за бильярдным столом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Зона отдыха в конкурсе на обустройство подвала здания Седьмого кассационного суда в Челябинске, по итогам которого там должны были появиться тренажерный зал, комната отдыха и бильярдная, является технической ошибкой. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве области.

«На самом деле ремонт подвала предусматривал прокладку высоковольтного кабеля и сопутствующее обустройство. Скрины дизайнерского ремонта прикрепили по ошибке. Собственно, многие обратили внимание, что заявленная цена явно не соответствует этим картинкам», — пояснил URA.RU инсайдер.

«Завершением капитального ремонта помещений подвала здания по улице Кирова, 161 занимается ОГКУ „Челябоблинвестстрой“. При размещении информации о конкурсной процедуре была допущена техническая ошибка. Конкурсные процедуры будут организованы повторно. В настоящий момент определяется дата их проведения», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального министерства строительства.

Согласно СБИС, «дочка» регионального минстроя «Челябоблинвестстрой» искала исполнителя работ в подвале здания Седьмого кассационного суда с начальной ценой контракта в 2 млн 141 тысячу рублей. Согласно документации, за эти деньги там должны были появиться кафе, бильярдная и спортзал, выполненные в едином дизайнерском стиле. Результаты конкурса планировалось подвести 23 декабря, но накануне торги были отменены.

Седьмой кассационный суд торжественно открыли в Челябинске в ноябре 2019 года. Власти области приобрели здание в центре города у «Почты России» и сделали там ремонт. В этом суде рассматриваются кассации по судебным делам регионов УрФО и Пермского края.

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