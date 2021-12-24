Московский суд оштрафовал Facebook на 1,9 млрд рублей 24 декабря 2021 в 20:16 Размер текста - 17 + Facebook обвинили в нарушение порядка ограничения доступа к информации Фото: Анна Майорова © URA.RU Компанию Facebook оштрафовали на 1,9 млрд за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Meta Platforms Inc (прежнее название Фейсбук Инк (Facebook Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 05 копеек», — сообщает telegram-канал московских судов общей юрисдикции. Аналогичный штраф получила компания Google. Интернет-гиганта обязали выплатить более 7 млрд рублей. Ранее на своей итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что ужесточение регуляторных мер — это ответ на «избирательное исполнение закона РФ иностранными ИТ-компаниями». С 1 февраля 2021 года российское законодательство обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Закон также требует ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ и содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Компанию Facebook оштрафовали на 1,9 млрд за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Meta Platforms Inc (прежнее название Фейсбук Инк (Facebook Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 05 копеек», — сообщает telegram-канал московских судов общей юрисдикции. Аналогичный штраф получила компания Google. Интернет-гиганта обязали выплатить более 7 млрд рублей. Ранее на своей итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что ужесточение регуляторных мер — это ответ на «избирательное исполнение закона РФ иностранными ИТ-компаниями». С 1 февраля 2021 года российское законодательство обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Закон также требует ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ и содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям