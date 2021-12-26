В Свердловской области выросли зарплаты

Средняя зарплата за октябрь составила 47861 рубль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя начисленная зарплата в Свердловской области выросла до 47861 рубля (рост с начала года составил 9,5%). Соответствующий документ опубликован на сайте Свердловскстата.

По данным ведомства, за октябрь 2021 года свердловчане в среднем заработали 47861 рубль. Самые высокие зарплаты в финансовом секторе (75550 руб), в сфере научных исследований и разработок (74720,5 руб), в области информации и связи (73878,7 руб), а также в сфере добычи полезных ископаемых (55847 руб). Самые низкие же зарплаты получили в отрасли гостиничного сервиса (26661 руб), в административной деятельности и сопутствующих услугах (29789,4 руб) и в секторе операций с недвижимостью (37565,1 руб).

Статистика показывает, что прирост зарплаты с начала года в среднем составил 9,5%. По этому показателю лидируют работники в области информации и связи (+17,6%), работники сельского, лесного хозяйства и охоты (+17,5%), а также в области добычи полезных ископаемых (+17,4%).

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