26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Свердловской области выросли зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Средняя зарплата за октябрь составила 47861 рубль Фото:

Средняя начисленная зарплата в Свердловской области выросла до 47861 рубля (рост с начала года составил 9,5%). Соответствующий документ опубликован на сайте Свердловскстата.

По данным ведомства, за октябрь 2021 года свердловчане в среднем заработали 47861 рубль. Самые высокие зарплаты в финансовом секторе (75550 руб), в сфере научных исследований и разработок (74720,5 руб), в области информации и связи (73878,7 руб), а также в сфере добычи полезных ископаемых (55847 руб). Самые низкие же зарплаты получили в отрасли гостиничного сервиса (26661 руб), в административной деятельности и сопутствующих услугах (29789,4 руб) и в секторе операций с недвижимостью (37565,1 руб).

Статистика показывает, что прирост зарплаты с начала года в среднем составил 9,5%. По этому показателю лидируют работники в области информации и связи (+17,6%), работники сельского, лесного хозяйства и охоты (+17,5%), а также в области добычи полезных ископаемых (+17,4%).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Средняя начисленная зарплата в Свердловской области выросла до 47861 рубля (рост с начала года составил 9,5%). Соответствующий документ опубликован на сайте Свердловскстата. По данным ведомства, за октябрь 2021 года свердловчане в среднем заработали 47861 рубль. Самые высокие зарплаты в финансовом секторе (75550 руб), в сфере научных исследований и разработок (74720,5 руб), в области информации и связи (73878,7 руб), а также в сфере добычи полезных ископаемых (55847 руб). Самые низкие же зарплаты получили в отрасли гостиничного сервиса (26661 руб), в административной деятельности и сопутствующих услугах (29789,4 руб) и в секторе операций с недвижимостью (37565,1 руб). Статистика показывает, что прирост зарплаты с начала года в среднем составил 9,5%. По этому показателю лидируют работники в области информации и связи (+17,6%), работники сельского, лесного хозяйства и охоты (+17,5%), а также в области добычи полезных ископаемых (+17,4%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...