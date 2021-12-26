В новогодние каникулы свердловчан ждет резкое потепление

Потепление в Свердловской области наступит в начале января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области после 31 декабря ожидается резкое потепление с минус 30 до минус шести градусов. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«28-31 декабря антициклон повлияет на погоду Урала. На севере Свердловской области ожидаем до 30 градусов ниже нуля. В начале января прогнозируется теплая погода, до минус шести градусов», — передает корреспондент URA.RU слова Шепоренко, которая подвела климатические итоги года во время пресс-конференции.

Она отметила, что в Екатеринбурге разница между погодой в конце декабря и начале января будет не настолько сильной. В городе под Новый год похолодает лишь до минус 23 градусов. В начале года свердловчан ждет мало осадков, но ближе к концу новогодних каникул пройдет снегопад и немного похолодает, предсказала синоптик.

Ранее региональный Гидрометцентр сообщал о похолодании до минус 20 градусов в середине декабря. Особенно холодно оказалось на севере области.

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