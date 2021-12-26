Челябинский бизнесмен судится с экс-супругой за два Porsсhe

Суммарная стоимость автомобилей составляет 14 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Челябинский бизнесмен Олег Байтингер написал заявление в полицию на свою бывшую жену Наталью. Как считает бизнесмен, экс-супруга присвоила себе два автомобиля Porsсhe, стоимость которых 14 млн рублей. Бывшая жена Байтингера заявляет, что иномарки были подарены ей мужем на юбилей.

«Человек владеет имуществом предприятия, не сдает его, уволившись из предприятия. Он должен вернуть имущество предприятия? Должен. Логично? Логично», — сообщил Олег Байтингер изданию 74.ру.

Наталья Байтингер думает по-другому. По ее словам, оба автомобиля были подарены ей мужем в 2017 году на юбилей.

Адвокат Никита Мирный считает, что у Олега Байтингера есть полное право требовать возврат автомобилей, так как в 2017 году они были оформлены на фирму бизнесмена. Адвокат сообщил, что изначально Олег Байтингер хотел подарить Наталье Porsche Macan. Но дилер не успел привезти автомобиль. Поэтому Батингер принял решение подарить другой автомобиль, но этой же марки. И на дне рождения он при всех подарил ей красный Porsche. А белый, который изначально заказали, подарил позже.

19 января пройдет судебное заседание по спору за два автомобиля. Это уже не первый суд между бывшими супругами. Ранее Байтингеры делили компании, кредиты, купленные во время семейной жизни охотничьи ружья, а также другое имущество.

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