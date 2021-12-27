В Польше раскрыли, как одержать военную победу над РФ без НАТО

Варшава будет в состоянии одержать военную победу над Россией без союзников по НАТО при модернизации польской армии и отказе РФ от ядерного оружия. Об этом заявил геополитический эксперт Яцек Бартосяк.
«Нам нужно остановить неблагоприятные для нас тенденции, создав армию нового образца, заставив с собой считаться», — цитирует Бартосяка польское издание wPolityce. Помимо этого, эксперт сообщил о необходимости РФ отказаться от применения ядерного оружия. Только при соблюдении этих двух условий военная победа над Россией будет возможна, предположил Бартосяк.
Эксперт отметил, что при нынешней ситуации российская армия способна разгромить Польшу за очень короткий период. «На это (победу РФ над Польшей — прим. URA.RU) потребовалось бы от нескольких дней до нескольких недель», — сообщил Бартосяк.
Ранее польский журналист Бартош Бартчак заявил о возможном крахе РФ. На фоне деградации страны Польша может занять место России на политической арене, считает Бартчак.
Варшава будет в состоянии одержать военную победу над Россией без союзников по НАТО при модернизации польской армии и отказе РФ от ядерного оружия. Об этом заявил геополитический эксперт Яцек Бартосяк. «Нам нужно остановить неблагоприятные для нас тенденции, создав армию нового образца, заставив с собой считаться», — цитирует Бартосяка польское издание wPolityce. Помимо этого, эксперт сообщил о необходимости РФ отказаться от применения ядерного оружия. Только при соблюдении этих двух условий военная победа над Россией будет возможна, предположил Бартосяк. Эксперт отметил, что при нынешней ситуации российская армия способна разгромить Польшу за очень короткий период. «На это (победу РФ над Польшей — прим. URA.RU) потребовалось бы от нескольких дней до нескольких недель», — сообщил Бартосяк. Ранее польский журналист Бартош Бартчак заявил о возможном крахе РФ. На фоне деградации страны Польша может занять место России на политической арене, считает Бартчак.