Сотрудники дочки «Роснефти» обвинили начальство в смерти коллеги

На предприятии дочки «Роснефти» погиб рабочий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В дочерней компании ПАО «НК «Роснефть» ООО «РН-Пурнефтегаз» разгорелся конфликт между рабочими и руководством из-за смерти человека на предприятии. Об этом в группе «Злой Ямал» в соцсети «ВКонтакте» написал Сергей Обликов. По его версии, в гибели коллеги виновато руководство.

«Погиб человек. Руководил работой по аварии на нефтепроводе слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда, который всю свою работу в организации просидел „писарем“. Работа производилась не в зоне ответственности цеха. Слесарей там не должно было быть от слова совсем. Цех добычи не справляется, звонит в цех ремонта, начальник цеха через мастера отправляет аварийное звено на помощь и трагедия», — рассказал Сергей Обликов.

Сразу после этого с рабочим связалось руководство и предложило встречу для обсуждения происшествия. Однако, по словам Сергея Обликова, она была назначена на день похорон.

Агентство обратилось в ООО «РН-Пурнефтегаз», где подтвердили факт гибели рабочего, но попросили дать время для подготовки комментария. На момент публикации комментарий не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, о факте гибели рабочего на месторождении в Тазовском районе ЯНАО. Мужчина погиб от падения стрелы автомобильного крана, во время строительных работ на территории Салмановского нефтегазоконденсатном месторождения.

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