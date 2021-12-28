Ребенка, которого истязали в детдоме, переводят в Курган

В Кургане открыли Центр помощи детям №1 после ремонта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане после ремонта открывается «Центр помощи детям №1», расположенный по проспекту Конституции. Сегодня в учреждение привезут 21 ребенка из других детдомов, в том числе малыша, подвергшегося истязанию в детдоме Кипели, рассказали URA.RU в Центре.

«Сегодня мы открываемся. К нам в детское учреждение завезут 21 ребенка, в том числе тех детей, которые временно находились в Кипельском филиале. Всего будет 11 малышей, остальные дети постарше. Часть детей (бывших воспитанников расформированного дома ребенка в Кургане) мы заберем 10 января из больниц — Красного креста и Шадринской детской больницы», — рассказала заместитель директора ГБУ «Центр помощи детям №1» Татьяна Подшивалова.

В Центре дети будут проживать в «квартирах». В одном крыле здания будут расположены группы для малышей, в другом — семьи разновозрастных воспитанников с братьями и сестрами. Ребенок, подвергшийся издевательствам в детдоме Кипели, будет жить с родными братьями и сестрой. Учреждение рассчитано на 40 мест.

Ранее URA.RU писало, что воспитанники Кипельского детского дома издевались над малышом. Они били его по голове, заставляли курить и все это снимали на видео. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль. Избивавшего малыша подростка отправили в СИЗО на время следственной проверки. За обвиняемого подростка заступился родительский комитет Курганской области. Двухлетний ребенок попал в детдом после расформирования Курганского дома ребенка, в здании которого разместили ковидный госпиталь.

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