Авиакомпаниям запретили летать в Китай и Англию из Кольцово

Росавиация отозвала допуск на осуществление грузовых авиаперелетов из Кольцово (Екатеринбург) в Китай и Великобританию. Соответствующий документ расположен на сайте ведомства.
У компании «Авиастар-Ту» отозвали допуск грузовых рейсов в китайские города Чанша и Чженчжоу. В список запретов дополнительно попали «Уральские авиалинии» с рейсами Екатеринбург-Чанша и Екатеринбург-Лондон. Также грузовые перелеты компании «Уральские авиалинии» из Кольцово в Сиань (Китай) ограничили с семи раз в неделю до одного.
Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила летать авиакомпаниям из Кольцово в Грецию, Малайзию, Саудовскую Аравию и Узбекистан. Кроме того, ведомство позволило компании Azur Air увеличить количество рейсов из Екатеринбурга в Дубай с одного до двух раз в неделю на основании административного разрешения властей авиации Объединенных Арабских Эмиратов.
Росавиация отозвала допуск на осуществление грузовых авиаперелетов из Кольцово (Екатеринбург) в Китай и Великобританию. Соответствующий документ расположен на сайте ведомства. У компании «Авиастар-Ту» отозвали допуск грузовых рейсов в китайские города Чанша и Чженчжоу. В список запретов дополнительно попали «Уральские авиалинии» с рейсами Екатеринбург-Чанша и Екатеринбург-Лондон. Также грузовые перелеты компании «Уральские авиалинии» из Кольцово в Сиань (Китай) ограничили с семи раз в неделю до одного. Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила летать авиакомпаниям из Кольцово в Грецию, Малайзию, Саудовскую Аравию и Узбекистан. Кроме того, ведомство позволило компании Azur Air увеличить количество рейсов из Екатеринбурга в Дубай с одного до двух раз в неделю на основании административного разрешения властей авиации Объединенных Арабских Эмиратов.