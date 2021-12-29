29 декабря 2021

Авиакомпаниям запретили летать в Китай и Англию из Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания nord star
Отзыв допуска на грузовые авиаперелеты затронул две авиакомпании Фото:

Росавиация отозвала допуск на осуществление грузовых авиаперелетов из Кольцово (Екатеринбург) в Китай и Великобританию. Соответствующий документ расположен на сайте ведомства.

У компании «Авиастар-Ту» отозвали допуск грузовых рейсов в китайские города Чанша и Чженчжоу. В список запретов дополнительно попали «Уральские авиалинии» с рейсами Екатеринбург-Чанша и Екатеринбург-Лондон. Также грузовые перелеты компании «Уральские авиалинии» из Кольцово в Сиань (Китай) ограничили с семи раз в неделю до одного.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила летать авиакомпаниям из Кольцово в Грецию, Малайзию, Саудовскую Аравию и Узбекистан. Кроме того, ведомство позволило компании Azur Air увеличить количество рейсов из Екатеринбурга в Дубай с одного до двух раз в неделю на основании административного разрешения властей авиации Объединенных Арабских Эмиратов.

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Росавиация отозвала допуск на осуществление грузовых авиаперелетов из Кольцово (Екатеринбург) в Китай и Великобританию. Соответствующий документ расположен на сайте ведомства. У компании «Авиастар-Ту» отозвали допуск грузовых рейсов в китайские города Чанша и Чженчжоу. В список запретов дополнительно попали «Уральские авиалинии» с рейсами Екатеринбург-Чанша и Екатеринбург-Лондон. Также грузовые перелеты компании «Уральские авиалинии» из Кольцово в Сиань (Китай) ограничили с семи раз в неделю до одного. Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила летать авиакомпаниям из Кольцово в Грецию, Малайзию, Саудовскую Аравию и Узбекистан. Кроме того, ведомство позволило компании Azur Air увеличить количество рейсов из Екатеринбурга в Дубай с одного до двух раз в неделю на основании административного разрешения властей авиации Объединенных Арабских Эмиратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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