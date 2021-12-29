Авиакомпаниям запретили летать в Китай и Англию из Кольцово

30 декабря 2021 в 11:54 Размер текста - 17 +

Отзыв допуска на грузовые авиаперелеты затронул две авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росавиация отозвала допуск на осуществление грузовых авиаперелетов из Кольцово (Екатеринбург) в Китай и Великобританию. Соответствующий документ расположен на сайте ведомства. У компании «Авиастар-Ту» отозвали допуск грузовых рейсов в китайские города Чанша и Чженчжоу. В список запретов дополнительно попали «Уральские авиалинии» с рейсами Екатеринбург-Чанша и Екатеринбург-Лондон. Также грузовые перелеты компании «Уральские авиалинии» из Кольцово в Сиань (Китай) ограничили с семи раз в неделю до одного. Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила летать авиакомпаниям из Кольцово в Грецию, Малайзию, Саудовскую Аравию и Узбекистан. Кроме того, ведомство позволило компании Azur Air увеличить количество рейсов из Екатеринбурга в Дубай с одного до двух раз в неделю на основании административного разрешения властей авиации Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Росавиация отозвала допуск на осуществление грузовых авиаперелетов из Кольцово (Екатеринбург) в Китай и Великобританию. Соответствующий документ расположен на сайте ведомства. У компании «Авиастар-Ту» отозвали допуск грузовых рейсов в китайские города Чанша и Чженчжоу. В список запретов дополнительно попали «Уральские авиалинии» с рейсами Екатеринбург-Чанша и Екатеринбург-Лондон. Также грузовые перелеты компании «Уральские авиалинии» из Кольцово в Сиань (Китай) ограничили с семи раз в неделю до одного. Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила летать авиакомпаниям из Кольцово в Грецию, Малайзию, Саудовскую Аравию и Узбекистан. Кроме того, ведомство позволило компании Azur Air увеличить количество рейсов из Екатеринбурга в Дубай с одного до двух раз в неделю на основании административного разрешения властей авиации Объединенных Арабских Эмиратов.