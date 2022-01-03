03 января 2022

В КПРФ раскрыли, кому выгодно введение QR-кодов. «Все общество хотят сделать рабами»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет против QR-кодов. Екатеринбург, QR код
С помощью QR-кодов и вакцинации на людьми хотят установить тотальный контроль, считают в КПРФ Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Посредством повсеместного введения QR-кодов и регулярной вакцинации власти государств и главы крупных фармкомпаний хотят установить над людьми тотальный контроль. Такое мнение выразили в московском городском отделении КПРФ.

«Они (фармацевтические компании — прим. URA.RU) явно наживаются на пике пандемии коронавируса. Более того, многие государственные деятели имеют связи с фармацевтическим бизнесом. Вполне понятно, на каком основании правительство разрабатывает приоритеты в проводимой политике. В интересах же фармацевтических компаний все общество хотят сделать рабами QR-кодов, отслеживать телодвижения каждого», — сообщается на сайте КПРФ.

В Коммунистической партии выражают опасение, что для того, чтобы получить QR-код, вскоре гражданам придется вакцинироваться все чаще и чаще, вплоть до одной недели. Через пять лет все эти меры войдут в норму и станут основой для появления цифровых концлагерь, полагают в КПРФ. «Все нормально, все идет по плану», — заявляет автор материала.

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Посредством повсеместного введения QR-кодов и регулярной вакцинации власти государств и главы крупных фармкомпаний хотят установить над людьми тотальный контроль. Такое мнение выразили в московском городском отделении КПРФ. «Они (фармацевтические компании — прим. URA.RU) явно наживаются на пике пандемии коронавируса. Более того, многие государственные деятели имеют связи с фармацевтическим бизнесом. Вполне понятно, на каком основании правительство разрабатывает приоритеты в проводимой политике. В интересах же фармацевтических компаний все общество хотят сделать рабами QR-кодов, отслеживать телодвижения каждого», — сообщается на сайте КПРФ. В Коммунистической партии выражают опасение, что для того, чтобы получить QR-код, вскоре гражданам придется вакцинироваться все чаще и чаще, вплоть до одной недели. Через пять лет все эти меры войдут в норму и станут основой для появления цифровых концлагерь, полагают в КПРФ. «Все нормально, все идет по плану», — заявляет автор материала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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