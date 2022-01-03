В КПРФ раскрыли, кому выгодно введение QR-кодов. «Все общество хотят сделать рабами»

04 января 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

С помощью QR-кодов и вакцинации на людьми хотят установить тотальный контроль, считают в КПРФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Посредством повсеместного введения QR-кодов и регулярной вакцинации власти государств и главы крупных фармкомпаний хотят установить над людьми тотальный контроль. Такое мнение выразили в московском городском отделении КПРФ. «Они (фармацевтические компании — прим. URA.RU) явно наживаются на пике пандемии коронавируса. Более того, многие государственные деятели имеют связи с фармацевтическим бизнесом. Вполне понятно, на каком основании правительство разрабатывает приоритеты в проводимой политике. В интересах же фармацевтических компаний все общество хотят сделать рабами QR-кодов, отслеживать телодвижения каждого», — сообщается на сайте КПРФ. В Коммунистической партии выражают опасение, что для того, чтобы получить QR-код, вскоре гражданам придется вакцинироваться все чаще и чаще, вплоть до одной недели. Через пять лет все эти меры войдут в норму и станут основой для появления цифровых концлагерь, полагают в КПРФ. «Все нормально, все идет по плану», — заявляет автор материала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посредством повсеместного введения QR-кодов и регулярной вакцинации власти государств и главы крупных фармкомпаний хотят установить над людьми тотальный контроль. Такое мнение выразили в московском городском отделении КПРФ. «Они (фармацевтические компании — прим. URA.RU) явно наживаются на пике пандемии коронавируса. Более того, многие государственные деятели имеют связи с фармацевтическим бизнесом. Вполне понятно, на каком основании правительство разрабатывает приоритеты в проводимой политике. В интересах же фармацевтических компаний все общество хотят сделать рабами QR-кодов, отслеживать телодвижения каждого», — сообщается на сайте КПРФ. В Коммунистической партии выражают опасение, что для того, чтобы получить QR-код, вскоре гражданам придется вакцинироваться все чаще и чаще, вплоть до одной недели. Через пять лет все эти меры войдут в норму и станут основой для появления цифровых концлагерь, полагают в КПРФ. «Все нормально, все идет по плану», — заявляет автор материала.