Посредством повсеместного введения QR-кодов и регулярной вакцинации власти государств и главы крупных фармкомпаний хотят установить над людьми тотальный контроль. Такое мнение выразили в московском городском отделении КПРФ.
«Они (фармацевтические компании — прим. URA.RU) явно наживаются на пике пандемии коронавируса. Более того, многие государственные деятели имеют связи с фармацевтическим бизнесом. Вполне понятно, на каком основании правительство разрабатывает приоритеты в проводимой политике. В интересах же фармацевтических компаний все общество хотят сделать рабами QR-кодов, отслеживать телодвижения каждого», — сообщается на сайте КПРФ.
В Коммунистической партии выражают опасение, что для того, чтобы получить QR-код, вскоре гражданам придется вакцинироваться все чаще и чаще, вплоть до одной недели. Через пять лет все эти меры войдут в норму и станут основой для появления цифровых концлагерь, полагают в КПРФ. «Все нормально, все идет по плану», — заявляет автор материала.
Посредством повсеместного введения QR-кодов и регулярной вакцинации власти государств и главы крупных фармкомпаний хотят установить над людьми тотальный контроль. Такое мнение выразили в московском городском отделении КПРФ. «Они (фармацевтические компании — прим. URA.RU) явно наживаются на пике пандемии коронавируса. Более того, многие государственные деятели имеют связи с фармацевтическим бизнесом. Вполне понятно, на каком основании правительство разрабатывает приоритеты в проводимой политике. В интересах же фармацевтических компаний все общество хотят сделать рабами QR-кодов, отслеживать телодвижения каждого», — сообщается на сайте КПРФ. В Коммунистической партии выражают опасение, что для того, чтобы получить QR-код, вскоре гражданам придется вакцинироваться все чаще и чаще, вплоть до одной недели. Через пять лет все эти меры войдут в норму и станут основой для появления цифровых концлагерь, полагают в КПРФ. «Все нормально, все идет по плану», — заявляет автор материала.