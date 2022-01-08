Экс-советник главы Казахстана раскрыл, где находится Назарбаев

Экс-советник заявил, что Нурсултан Назарбаев не покидал Казахстан во время беспорядков Фото: Иван Некрасов © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Экс-советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что Нурсултан Назарбаев находится в столице республике Нур-Султане. По его словам, лидер нации тяжело болен и поэтому не появляется на публике.

«Я выскажу свое личное предположение. У меня такое ощущение, что он тяжело заболел, иначе бы он давно уже обратился к народу. Однако я не обладаю точной информацией и это лишь предположение», — заявил Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес», передает РЕН ТВ.

По его словам, конечной целью террористов является отставка нынешнего президента Касыма-Жомарта Токаева. Точно так же, по его словам, сделал украинский лидер Виктор Янукович.

По словам пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая, первый президент находится в столице Казахстана. «Назарбаев находится на прямой связи с Токаевым, проводит ряд консультативных встреч, созвонился с главами ряда дружественных государств», — приводит его словам РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев уехал из страны.

Ранее Токаев объявил, что он стал председателем Совета Безопасности республики. До этого Совбез страны возглавлял Нурсултан Назарбаев. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты.

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