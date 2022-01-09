Российских школьников предупредили о важном изменении в ЕГЭ-2022

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
Зачисление в вузы в 2022 году пройдет в одну волну Фото:

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ).

«В этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса», — пишет Российская газета.

Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились:

  • Абитуриентам также можно принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.
  • Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10.
  • Отправить документы можно дистанционно, по почте и лично.
  • Зачисление будет проходить в одну волну.
  • Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется.

Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT.

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В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ). «В этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса», — пишет Российская газета. Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились: Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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