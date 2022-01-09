Зачисление в вузы в 2022 году пройдет в одну волну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ).

«В этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса», — пишет Российская газета.

Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились:

Абитуриентам также можно принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.

Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10.

Отправить документы можно дистанционно, по почте и лично.

Зачисление будет проходить в одну волну.

Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется.

Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT.