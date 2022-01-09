Миротворческие силы ОДКБ расположились в Казахстане

Подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране социально значимых объектов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Прибывшие в Казахстан в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) миротворцы завершили развертывание на территории страны. Об этом сообщил командующий миротворцами генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков.

«Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», — заявил Сердюков в ходе брифинга с заместителем министра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым. Запись опубликована telegram-каналом «Раньше всех».

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарт Токаева для стабилизации ситуации с протестами. «Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов. А также оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», — сообщили в Минобороны РФ. Миротворческие силы ОДКБ по договоренности с казахстанской стороной не принимают участия в боевых операциях. Их главной задачей является обеспечение безопасности объектов жизнеобеспечения.

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. От огнестрельных ранений также скончались трое детей. По мнению политологов, за протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Сейчас в стране находятся российские, белорусские, армянские, киргизские и таджикские миротворцы.

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