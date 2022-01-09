Школьникам рассказали, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Победа в конкурсе «Большая перемена» дает школьнику дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тысячи школьников, которые стали победителями конкурса «Большая перемена», самого крупного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», получили дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение URA.RU.

«Более 37,5 тысяч человек стали победителями конкурсов, выиграв разные призы. Это денежные гранты на образование или реализацию своих проектов, возможность работы с персональным наставником, поступление в вуз на льготных условиях, дополнительные баллы к ЕГЭ, поступление в магистратуру на льготных условиях или на специальные образовательные программы, стажировки или трудоустройство в ведущих компаниях или на государственной службе», — говорится в отчете.

«Большая перемена» — это конкурс, который помогает школьникам раскрыть способности, выходящие за рамки традиционной школьной программы. В 2021 году в нем приняли участие старшеклассники, студенты специальных учебных заведений, учащиеся 5-7 классов и подростки-иностранцы, изучающие русский язык. К конкурсу присоединились более двух миллионов участников. Также в рамках платформы «Россия страна возможностей» прошла Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал». В олимпиаде нового формата приняли участие студенты различных направлений: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. Задания для студентов составляли специалисты ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники олимпиады получили денежные призы и зарекомендовали себя перед работодателями из различных компаний страны. В 2021 году в Олимпиаде участвовали более 600 тысяч студентов.

Платформа «Россия — страна возможностей» был создана по инициативе президента России Владимира Путина в 2018 году. На ее базе проводят конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Твой ход», всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал», проект «ТопБЛОГ», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и многие другие конкурсы, проекты и олимпиады. С момента начала работы программы «Россия — страна возможностей» в различных конкурсах и олимпиадах платформы приняли участие более 8 млн конкурсантов из 150 стран при участии 1500 партнеров со всего мира.

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