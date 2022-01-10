Семи российским регионам грозит смена власти в 2022 году

11 января 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

В зоне риска находятся семь губернаторов, утративших позиции в рейтинге влияния АПЭК Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловской, Оренбургской, Кировской и другим областям и республикам грозят перестановки губернаторов. Об этом сообщается в рейтинге влияния губернаторов, который составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В зоне риска оказались главы Свердловской, Томской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, считают в АПЭК, передают «Известия». Также сообщается, что снизилось влияние губернаторов республик Карелия и Марий Эл. Вероятность замены губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева оценивается ниже среднего, однако в рейтинге влияния областных глав АПЕК он потерял семь позиций, попав на 27-е место, рассказал глава АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, отсутствие ясных сигналов Кремля о выдвижении на новый губернаторский срок являются главной проблемой Куйвашева. Глава Оренбуржья Денис Паслер потерял 11 позиций в рейтинге доверия, попав на 77-е место из-за масштабной и системной активности силовиков, которая затронула органы власти и бюджетные учреждения, продолжил он. Губернатор Кировской области Игорь Васильев подвергся критике из-за сокращения коечного фонда в больницах, а глава Саратовской области Валерий Радаев сам допустил отказ от выдвижения на новый срок, заявил Орлов. Смену остальных губернаторов перечисленных ранее областей эксперт объясняет потерей позиций в рейтинге влияния глав субъектов АПЭК. «Выборы в Госдуму показали, кто из губернаторов контролирует ситуацию, а кто нет. Поэтому логично, что указанные главы субъектов оказались в группе риска на отставку», — заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, отметив, что отчасти согласен с прогнозами АПЭК. Выборы губернаторов в 2022 году запланированы на 11 сентября. Ранее сообщалось, что политолог назвал самые проблемные для власти регионы России. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Свердловской, Оренбургской, Кировской и другим областям и республикам грозят перестановки губернаторов. Об этом сообщается в рейтинге влияния губернаторов, который составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В зоне риска оказались главы Свердловской, Томской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, считают в АПЭК, передают «Известия». Также сообщается, что снизилось влияние губернаторов республик Карелия и Марий Эл. Вероятность замены губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева оценивается ниже среднего, однако в рейтинге влияния областных глав АПЕК он потерял семь позиций, попав на 27-е место, рассказал глава АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, отсутствие ясных сигналов Кремля о выдвижении на новый губернаторский срок являются главной проблемой Куйвашева. Глава Оренбуржья Денис Паслер потерял 11 позиций в рейтинге доверия, попав на 77-е место из-за масштабной и системной активности силовиков, которая затронула органы власти и бюджетные учреждения, продолжил он. Губернатор Кировской области Игорь Васильев подвергся критике из-за сокращения коечного фонда в больницах, а глава Саратовской области Валерий Радаев сам допустил отказ от выдвижения на новый срок, заявил Орлов. Смену остальных губернаторов перечисленных ранее областей эксперт объясняет потерей позиций в рейтинге влияния глав субъектов АПЭК. «Выборы в Госдуму показали, кто из губернаторов контролирует ситуацию, а кто нет. Поэтому логично, что указанные главы субъектов оказались в группе риска на отставку», — заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, отметив, что отчасти согласен с прогнозами АПЭК. Выборы губернаторов в 2022 году запланированы на 11 сентября. Ранее сообщалось, что политолог назвал самые проблемные для власти регионы России. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах.