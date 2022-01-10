В Кургане планируют сменить собственника крупного вуза

Источники сообщают, что КГСХА могут передать в подчинение Минобрнауки РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская государственная сельхозакадемия (КГСХА), которая сейчас подчиняется Минсельхозу России, в ближайшее время может сменить учредителя. В частности, прорабатывается вопрос о передаче вуза Министерству науки и высшего образования, рассказали URA.RU сразу два источника, близких к властям региона и сфере образования.

«Для КГСХА готовится смена учредителя. Новым учредителем станет Минобрнауки», — рассказал один из инсайдеров.

Другой источник заявил, что вопрос о передаче КГСХА действительно прорабатывается, но окончательное решение еще не принято. «Вопрос этот рассматривается. Но еще нужно заключение соответствующих комиссий — Минсельхоза, Минобрнауки, должно состояться заседание ученого совета», — подчеркнул собеседник URA.RU.

Источники считают, что, если смена учредителя произойдет, в регионе смогут запустить процедуру объединения КГСХА и Курганского госуниверситета (КГУ), который подчиняется Минобрнауки. Этот вопрос ранее уже поднимался властями региона, но мешало то, что вузы подведомственны разным министерствам. Получить оперативные комментарии руководства КГСХА URA.RU не удалось. В Минобрнауки и Минсельхоз России направлены письменные запросы.

Ранее URA.RU сообщало, что в последние годы КГСХА испытывала финансовые трудности. В 2020 году у вуза впервые за три года разблокировали банковские счета после того, как Минсельхоз РФ выделил субсидию в 366 млн рублей на погашение долгов. Несмотря на это, по состоянию на 2021 год у вуза сохранялась часть долгов. В 2019 году появлялись разговоры о возможном присоединении КГСХА к Южно-Уральскому аграрному госуниверситету (Челябинск), но этого не произошло.

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