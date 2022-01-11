Путин назначил нового посла в Тунисе

Путин подписал указ о назначении Александра Золотова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Тунисской Республике, освободив от этой должности Сергея Николаева. Об этом стало известно из подписанного президентом указа.
«Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — говорится в указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Золотов с 2000 по 2006 год был советник-посланником посольства России в Алжире. В 2006—2008 годах — начальником отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Последней должностью, которую он занимал с 2011 по 2017 была — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире.
Путин подписал указ о назначении Александра Золотова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Тунисской Республике, освободив от этой должности Сергея Николаева. Об этом стало известно из подписанного президентом указа. «Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — говорится в указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Золотов с 2000 по 2006 год был советник-посланником посольства России в Алжире. В 2006—2008 годах — начальником отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Последней должностью, которую он занимал с 2011 по 2017 была — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире.