Путин назначил нового посла в Тунисе

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин освободил от этой должности Сергея Николаева Фото:

Путин подписал указ о назначении Александра Золотова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Тунисской Республике, освободив от этой должности Сергея Николаева. Об этом стало известно из подписанного президентом указа.

«Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — говорится в указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Золотов с 2000 по 2006 год был советник-посланником посольства России в Алжире. В 2006—2008 годах — начальником отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Последней должностью, которую он занимал с 2011 по 2017 была — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире.

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Путин подписал указ о назначении Александра Золотова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Тунисской Республике, освободив от этой должности Сергея Николаева. Об этом стало известно из подписанного президентом указа. «Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — говорится в указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Золотов с 2000 по 2006 год был советник-посланником посольства России в Алжире. В 2006—2008 годах — начальником отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Последней должностью, которую он занимал с 2011 по 2017 была — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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