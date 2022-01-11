Мэр Перми лишился важных для его бизнеса полномочий

У Алексея Демкина отобрали право выдавать разрешения на строительство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Перми передала очередную часть градостроительных полномочий на краевой уровень. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте. Теперь мэрия, которую с 2020 года возглавляет девелопер Алексей Демкин, не сможет выдавать разрешения на строительство.

«С 1 января заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и ряда других документов следует направлять в министерство имущества. Как рассказали в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, министерство также заключает договоры о комплексном развитии территории», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Решение о передаче градполномочий на уровень края заксобрание приняло в конце 2020 года. Параллельно с этим главой Перми был назначен бывший гендиректор крупнейшей в городе компании-застройщика АО «ПЗСП» Алексей Демкин. В законе отмечалось, что процесс будет проходить в два этапа. В прошлом году к министерству имущества перешло право по подготовке и утверждению Генерального плана Перми и внесению в него изменений.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что намерен лично курировать строительный блок в правительстве. Поэтому он пока не спешит назначать профильного вице-премьера.

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