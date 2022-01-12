Дело о фальсификациях на выборах завели в Челябинской области

По версии следствия, «проголосовал» за избирателей кто-то из членов местного избиркома Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

По факту фальсификации на выборах в Госдуму в Челябинской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Яблоко», глава которого Ярослав Щербаков обратился в Следственный комитет.

«В следственном отделе по городу Сатка возбуждено уголовное дело по факту того, что в период с 16.09.2021 по 20.09.2021 неустановленные лица сфальсифицировали подписи избирателей по избирательному участку №1213 одномандатного округа №193 на выборах депутатов Госдумы, расположенному по адресу: Челябинская область, Саткинский район, поселок Бердяуш, улица Красноармейская, 2а. Выявлен факт нарушения со стороны неустановленного лица из числа представителей избирательной комиссии, выразившегося в проставлении отметок в ведомостях (журнале) за граждан, которые на голосование не приходили», — говорится в официальном ответе на имя Щербакова, скан размещен в официальном telegram-канале реготделения «Яблока».

Инциденту предшествовало обращение к лидеру «яблочников» избирателя. Мужчина, придя на участок вечером последнего дня выборов, обнаружил, что согласно записям в журнале выдачи бюллетеней, он и пять членов его семьи якобы уже проголосовали.

«Аналогичная ситуация случилась и в деревне Чипышево Сосновского района. Там в списке избирателей за семью из шести человек, включая одного умершего, были проставлены подписи о получении бюллетеней для голосования. Иски Щербакова об отмене итогов голосования в Чипышево рассматривает Сосновский районный суд», — добавили также URA.RU в региональном отделении «Яблока».

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